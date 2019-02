Acte 14 : après trois mois, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit partout en France

Ce week-end marquera les trois mois du mouvement historique des Gilets jaunes débuté le 17 novembre 2018. Des mobilisations sont prévues dans tout le pays, comme chaque samedi.

Démarrée il y a maintenant trois mois, la mobilisation des Gilets jaunes devrait se poursuivre ce 16 février pour le quatorzième samedi consécutif. A Paris, des manifestations sont attendues samedi et dimanche. Des occupations de ronds-points sont également prévues dans plusieurs régions.

Plusieurs événements Facebook appellent une fois de plus les Gilets jaunes à se rassembler, à partir de 11 h, entre les Champs-Élysées et le palais de l’Élysée, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Éric Drouet, l’une des figures du mouvement, qui comparaissait ce 15 février au tribunal correctionnel, devrait également être présent.

Un groupe nommé «Nuit jaune» organise de son côté un débat, à partir de 17 h, place de la République, sur le référendum d’initiative citoyenne (RIC). Ce groupe de Gilets jaunes veut également sensibiliser contre l’antisémitisme.

Le 17 février, qui marquera les trois mois jour pour jour de la naissance du mouvement le 17 novembre, est également prévue une manifestation à Paris pour cet anniversaire, au départ de l'Arc de Triomphe.

En province, de nombreuses marches sont également programmées ces 16 et 17 février. En Bretagne, les Gilets jaunes se rassembleront à Pontivy pour leur rassemblement régional, le 16 février. Selon Ouest-France, de 2 500 à 5 000 manifestants sont attendus dans la sous-préfecture du Morbihan, où les commerçants ont été invités à baisser le rideau. Des manifestations sont également prévues dans le centre-ville de Rennes et de Nantes, où des lignes de tramway et de bus seront coupées ou détournées, entre 13 h et 19 h, selon le quotidien régional.

Toujours selon la même source, au Mans, des Gilets jaunes organisent un événement baptisé «24h Pacifiq’Mans», entre marche et course, prévu pour durer tout le week-end du 16 au 17 février de 9 h à 9 h.

Dans l'ouest du pays, d'autres marches auront lieu aux Sables-d'Olonne, à Caen, à Avranches et à Granville.

Dans les autres régions, des manifestations sont annoncées à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Saint-Etienne, à Strasbourg ou encore à Montpellier et bien sûr à Toulouse, ville hautement contestataire depuis le début du mouvement.

Selon Ouest-France, les Gilets jaunes de Haute-Garonne veulent bloquer les accès à plusieurs supermarchés dans la matinée du 16 février. Comme un retour aux fondamentaux qui rappelle les débuts du mouvement. Priscillia Ludosky, figure médiatique des Gilets jaunes, pourrait peut-être les rejoindre car elle est attendue pour un débat à Castres, dans le Tarn, le 16 février au soir.

Lire aussi : «Peste jaune», «nazis» : un tag antisémite trop vite attribué aux Gilets jaunes