Sondage Gilets jaunes : pour la première fois, une majorité de Français veut l'arrêt du mouvement

Selon un sondage, 56% des Français voudraient que la mobilisation des Gilets jaunes cesse. Leurs soutiens sont toujours majoritaires chez les classes populaires et les électeurs de Jaan-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen.

Alors que le mouvement des Gilets jaunes dure depuis environ trois mois, un sondage réalisé par l'institut Elab pour BFM TV et publié le 13 février montre que, pour la première fois, une majorité de Français souhaite l'arrêt de la mobilisation.

En effet, 56% des sondés estiment que le mouvement devrait s'arrêter, contre 43% qui pensent à l'inverse qu'il devrait se poursuivre. Deux personnes interrogées sur trois (64%) estiment que les manifestations du samedi sont désormais «éloignées des revendications initiales du mouvement».

Le détail du sondage permet toujours d'observer la persistance d'une polarisation politique et sociologique entre les Français approuvant l'action des Gilets jaunes et ceux qui souhaiteraient que la mobilisation prenne fin. La tendance globale est toutefois à l'essoufflement du soutien.

A titre d'exemple, 80% des cadres veulent que la mobilisation s'arrêtent, soit une hausse de 31 points en seulement un mois. A l'inverse, 55% des classes populaires veulent que le mouvement continue, soit une baisse de 10 points. Fait notable : pour la première fois, les classes moyennes veulent majoritairement un arrêt du mouvement (58%, soit une hausse de 15 points).

D'un point de vue politique, le contraste est toujours marqué entre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen qui désirent majoritairement une poursuite de la mobilisation (57% et 64%) et ceux d'Emmanuel Macron qui sont 31% à être opposés à la suite du mouvement et 27% a y être hostiles.

Selon ce sondage Elabe, l'approbation globale des Français des manifestants est aujourd'hui de 58%, alors qu'il était à 75% en novembre. Plus en détail, 25% des sondés affirment soutenir le mouvement, 33% avoir de la sympathie de ce dernier. 31% s'y disent opposés.

