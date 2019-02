Blessé lors de l'acte 11 des Gilets jaunes, Jérôme Rodrigues affirme avoir perdu l'usage de son œil

«Je m'étais fait à cette idée, mais là c'est très dur» : Jérôme Rodrigues a confirmé sur France info et Facebook avoir définitivement perdu l'usage de son œil après avoir reçu un projectile, le 26 janvier lors de l'acte 11 de la mobilisation.

Sur Facebook, le Gilet jaune Jérôme Rodrigues a annoncé le 13 février avoir perdu l'usage de son œil : «Verdict : J’ai perdu mon œil Macron, la justice te le fera payer ! Pour moi et tous les autres blessés ! Je lâcherai pas !»

Une information qu'il a confirmé au micro de France info. «Je m'étais fait à cette idée, mais là c'est très dur», a-t-il déclaré en précisant : «Je viens de sortir de ma consultation chez le médecin et on m'a dit que je ne verrai plus, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire.»

Il espère néanmoins conserver cet œil : «Ce n'est pas que j'ai une obsession pour la beauté, mais c'est quand même mon physique. Ce que je vois tous les matins en me regardant dans le miroir.»

Jérôme Rodrigues a été blessé à l’œil, le 26 janvier lors de l'acte 11 de la mobilisation des Gilets jaunes. Il estime avoir été touché par un LBD, mais pour le moment, l'origine de sa blessure n'a pas été officiellement établie. Beauvau se contente d'évoquer une «enquête en cours».

Présent chaque samedi lors des actes de la mobilisation des Gilets jaunes, l’œil bandé a transformé Jérôme Rodrigues en symbole du combat contre les violences policières.

Lire aussi : Affaire Rodrigues : un rapport remet en question la version du ministère de l'Intérieur