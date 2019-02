«Ligue du LOL» : Libération suspend ses deux journalistes Alexandre Hervaud et Vincent Glad

Les journalistes de Libération Alexandre Hervaud et Vincent Glad, impliqués dans une affaire de cyberharcèlement intitulée «La ligue du LOL», ont été mis à pied par leur direction en attendant les conclusions d’une enquête interne.

La direction de Libération a annoncé ce 11 février la mise à pied «à titre conservatoire» de ses journalistes Alexandre Hervaud et Vincent Glad dont les noms apparaissent dans une affaire de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux qui a éclaté ce week-end. «On va mener une enquête interne pour voir ce qu'il en est exactement, ils sont suspendus à titre conservatoire le temps de cette enquête», a précisé le directeur adjoint de la rédaction, Christophe Israël, soulignant que Libération allait «poursuivre son travail éditorial sur le sujet».

C'est un article du site de vérification des faits de Libération Checknews en date du 8 février qui a mis au jour l'existence d'un groupe Facebook privé baptisé «Ligue du LOL», regroupant une trentaine de journalistes et communicants, accusés d'avoir harcelé sur la toile d'autres journalistes et blogueurs, notamment des femmes et des militantes féministes, au début des années 2010.

Plusieurs victimes présumées ont publié des témoignages sur Twitter ce week-end et plusieurs membres de cette «Ligue du LOL» ont publié des communiqués pour tenter de s'excuser. Parmi les victimes, la vidéaste Florence Porcel a raconté qu'outre un «harcèlement en groupe sur Twitter», et un canular téléphonique humiliant mis en ligne où l'un d'eux se faisait passer pour un recruteur, les harceleurs étaient venus «physiquement» la voir sur son lieu de travail.

Le blogueur Matthias Jambon-Puillet a pour sa part raconté dans un long texte publié sur le site Medium, des insultes anonymes visant son travail et sa personne, des «enregistrements sarcastiques», des photomontages dont un pornographique envoyé en son nom à des mineurs.

Au sein du groupe, son créateur, Vincent Glad, pigiste pour Libération, ou encore David Doucet, rédacteur en chef web des Inrocks et Christophe Carron, rédacteur en chef chez Slate.fr. Une liste de noms de personnes ayant appartenu à ce groupe circulait également sur Twitter. «Je présente mes excuses aussi sincères que tardives aux personnes qui, à un moment ou à un autre, ont été blessées par mes mots en quasi 11 ans d'activité sur Twitter», a écrit Alexandre Hervaud dans un long texte publié sur le réseau social.

Deux membres du gouvernement ont réagi à cette affaire : Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité, qui a rappelé qu'une loi condamnait désormais le cyberharcèlement et évoqué la possibilité d'étudier l'allongement des délais de prescription (les faits sont prescrits). «Cette "Ligue du LOL", c'est l'histoire de losers, des mecs qui se gargarisaient de pouvoir se moquer d'autres personnes. Sauf que ces moqueries ont eu un impact dans le réel», a condamné de son côté le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi, le 10 février sur BFMTV.

