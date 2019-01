«Meute d'irresponsables», «axe rouge-brun»... Le hashtag #BalanceTonGilet a deux mois

Lancé dès le début du mouvement citoyen, le hashtag #BalanceTonGilet, et une page Facebook du même nom, ont été employés pour dénoncer les débordements de Gilets jaunes – mais aussi pour les attaquer sur le plan politique.

Si les Gilets jaunes sont particulièrement présents et actifs sur les réseaux sociaux, on peut en dire de même de certains de leurs adversaires politiques. En témoignent l'emploi du hashtag #BalanceTonGilet et l'activité de la page Facebook «Balance ton gilet jaune».

Créée le 20 novembre 2018, cette dernière comptabilise mi-janvier quelque 5 000 abonnés, un chiffre plutôt modeste au regard de la place que continue d'occuper le mouvement citoyen dans l'actualité politique française.

Deux mois après sa création, elle continue de multiplier les publications. Si certaines d'entre elles mettent en exergue des scènes de violence et de casse lors des actes successifs de la mobilisation, d'autres portent sur les affinités politiques prêtées à certains Gilets jaunes, mettant notamment la loupe sur des figures médiatisées du mouvement. Comme par exemple la publication, ce 16 janvier, d'un article de France Inter sur «les accointances de Maxime Nicolle avec le FN sur Facebook». «Les médias n'auraient jamais dû le présenter comme un citoyen apolitique», déplore ainsi un administrateur de la page.