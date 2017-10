Le faiseur de stars hollywoodiennes Harvey Weinstein accusé de multiples agressions sexuelles

Producteur très influent, Harvey Weinstein avait le pouvoir de faire et défaire des carrières à Hollywood. Celui qui était aussi un important donateur du parti démocrate est aujourd'hui au cœur d'un scandale, accusé de multiples agressions sexuelles.

Meryl Streep, la reine d'Hollywood, l'a notoirement surnommé «Dieu», mais le puissant producteur Harvey Weinstein vient de dégringoler de l'Olympe à la suite de multiples accusations de harcèlement sexuel qui courent sur plusieurs décennies.

Celui qui a co-fondé les studios Miramax puis Weinstein Company avec son frère Bob avait le pouvoir de faire ou défaire des carrières à Hollywood jusqu'à son éviction le 8 octobre de sa propre société, sa réputation désormais sulfureuse le rendant indésirable. Le scandale est d'autant plus retentissant que Harvey Weinstein, marié en secondes noces à la créatrice de mode Georgina Chapman, père de cinq enfants dont quatre filles, était jusqu'à la semaine dernière une figure adulée d'Hollywood.

Pulp Fiction, Kill Bill, Gangs of New York, The Artist, Carol, Shakespeare in love, Le patient anglais... Les œuvres de Miramax et la Weinstein Company ont accumulé 303 nominations et récolté 75 statuettes aux Oscars, entre autres récompenses prestigieuses.

Huit accords amiables pour étouffer des allégations de harcèlement sexuel

Une enquête du New York Times a révélé au moins huit accords amiables passés pour étouffer des allégations de harcèlement sexuel, notamment avec l'actrice vedette Ashley Judd à qui il aurait demandé de le regarder prendre une douche dans une chambre d'hôtel.

Former NYTimes reporter: I had the Harvey Weinstein story in 2004 but they refused to run it https://t.co/3C7m66Rhxf — Steve Lookner (@lookner) 9 octobre 2017

Une mannequin italienne a appelé la police à New York en 2015, affirmant que Weinstein lui avait touché les seins et mis les mains sous sa jupe. Des collaboratrices se seraient vues confrontées à du chantage sexuel et une journaliste a assuré au Huffington Post que le producteur l'avait coincée dans un restaurant et forcée à le regarder se masturber.

Le producteur de 65 ans a présenté le 5 octobre des excuses étranges, semblant justifier son comportement par la culture des années 60 et 70 pendant lesquelles il a grandi.

Grand donateur du parti démocrate

C'est maintenant son frère cadet Bob (62 ans) qui se retrouve force dominante de leur maison de production, dont l'aura avait déjà pâli à la suite de plusieurs échecs commerciaux (à l'instar de Gold, avec l'acteur oscarisé Matthew McConaughey).

Considéré comme un génie du marketing au tempérament volcanique, Harvey Weinstein a notamment mené la campagne de The Artist aux Oscars, qui s'est soldée par cinq statuettes dont meilleur film et meilleur acteur pour Jean Dujardin, ou celles du Discours d'un roi et de la La dame de fer, qui a valu une statuette de meilleure actrice à Meryl Streep. Cette dernière a assuré le 9 octobre qu'elle ignorait le comportement «honteux», «inexcusable» de Weinstein.

Le producteur à la fortune estimée à 150 millions de dollars, était aussi connu comme philanthrope, champion des causes progressistes, et gros donateur démocrate. Depuis que le scandale a éclaté, beaucoup de responsables démocrates tentent cependant de prendre leurs distances avec ce désormais embarrassant allié.

Silence gêné des Clinton et des Obama après la chute de leur ami Weinstein pour harcèlement sexuel. Vont ils rendre les 💰💰💰? pic.twitter.com/8Kx7NKE1Ap — Jean-Bernard Cadier (@jbcadier) 9 octobre 2017

Décoré de la Légion d'honneur en 2012, «Harvey les ciseaux» – surnom pour sa tendance impitoyable à couper selon son bon vouloir au montage – a aussi contribué financièrement à des associations contre le sida, la pauvreté, ou en faveur du contrôle des armes à feu et de la couverture santé universelle.