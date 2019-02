La perquisition chez Mediapart déclenchée sur «la foi d'un signalement d'un fantôme» ?

D'après le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi, l'atteinte à la vie privée invoquée par le parquet dans son enquête préliminaire sur les enregistrements révélés par le journal en ligne n'était ni celle d'Alexandre Benalla, ni de Vincent Crase.

Après la tentative de perquisition des locaux de Mediapart le 4 février, le journaliste Fabrice Arfi en a dit un peu plus sur la procédure en cours et sur son origine. «Le parquet de Paris confie en off ce soir à plusieurs journalistes que la vie privée visée dans son enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle il a voulu perquisitionner Mediapart ce matin, n’est ni celle de Benalla ni celle de Crase», a-t-il affirmé sur Twitter.

[PETIT THREAD JURIDIQUE DU SOIR] Le parquet de Paris confie en off ce soir à plusieurs journalistes que la vie privée visée dans son enquête préliminaire, dans le cadre de laquelle il a voulu perquisitionner Mediapart ce matin, n’est ni celle de Benalla ni celle de Crase. — Fabrice Arfi (@fabricearfi) 4 février 2019

Le parquet a en effet justifié l'ouverture d'une enquête pour «atteinte à l'intimité de la vie privée» et «détention illicite d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'interception de télécommunications ou de conversations», autrement dit sur les conditions dans lesquelles cet enregistrement a été réalisé, d'après une source judiciaire citée par l'AFP.

«Cela signifie que nous avons un procureur qui ouvre une enquête pour atteinte à la vie privée, sans plainte, mais sur la foi d'un signalement d'un fantôme dont on ne sait rien et qui n'est ni cité ni entendu dans les bandes révélées la semaine dernière», poursuit Fabrice Arfi. Le journaliste précise en outre que, conformément à la déontologie, Mediapart continuerait à protéger ses sources.

Et, à l'abri de ce secret, le procureur pense pouvoir perquisitionner un journal, sans le mandat d'un juge indépendant, avec le risque manifeste de porter atteinte au secret des sources. — Fabrice Arfi (@fabricearfi) 4 février 2019

Deux procureurs, accompagnés de trois policiers, ont voulu perquisitionner le 4 février, à 11h10, les locaux de Mediapart dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet, notamment pour atteinte à la vie privée de d'Alexandre Benalla après leurs révélations de la semaine précédente. Réagissant sur France Inter, le patron du média, Edwy Plenel a dénoncé «un scandale ordonné par le nouveau procureur de la République de Paris, dont on connaît les conditions de nomination sur pression du pouvoir exécutif».

Lire aussi : «Dérive autoritaire du monarque Macron» ? La classe politique dénonce la perquisition de Mediapart