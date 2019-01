Foulards rouges : «l'européiste» David, interrogé par RT France, était un imposteur

RT France est allé au contact des Foulards rouges lors de leur première mobilisation. Parmi les manifestants qui ont accepté de nous parler, un intrus affichant des convictions bien tranchées s'est avéré être un troll du forum 12-25 de jeuxvideo.com.

Ce 27 janvier, pour dénoncer les «violences» survenues pendant ou en marge des manifestations des Gilets jaunes, un cortège de Foulards rouges a battu le pavé à Paris.

Je pense que la répression n'est pas assez forte

Tendant son micro aux manifestants, un de nos journalistes, Jonathan Moadab, a notamment donné la parole à un individu, «David», venu manifester avec un drapeau de l'Union européenne (UE) sur le dos. Celui-ci s'est démarqué par un discours pour le moins catégorique : «Je pense que la France laisse un peu trop aller depuis trop longtemps et que le fait d'être dans l'Union européenne , ça permet un peu de recadrer les choses à une échelle supranationale». Et d'ajouter, sur sa lancée : «Je pense que l'Europe justement a un pouvoir [...] de contraindre les nations à faire des choses que les nations elles-mêmes ne seraient pas prêtes à faire [...] par peur du peuple [...] dans un souci de se faire réélire.» Loin de tempérer son propos, l'individu enfonce le clou, affirmant que «l'Europe d[evait] imposer sa volonté aux Etats [membres] et aux peuples des Etats en question». Quant notre reporter lui demande d'expliquer sa présence à la mobilisation des Foulards rouges, l'individu se présente lui-même comme «à l'initiation de la chose».

Qu'ils retournent travailler, s'ils en ont, du travail

L'homme drapé des étoiles de l'UE poursuit par la suite dans l'outrance, lançant à l'adresse des Gilets jaunes : «Qu'ils retournent travailler, s'ils en ont du travail», et estimant que «leur volonté sera contrainte par la force s'il le faut». «De toute façon à la fin c'est l'Etat qui gagnera, c'est Macron qui gagnera, c'est l'Union européenne qui gagnera», martèle-t-il sûr de lui, puis : «Je pense que la répression n'est pas assez forte.» A ces derniers propos, notre journaliste rebondit en relevant les centaines de blessés parmi les Gilets jaunes, dont récemment Jérôme Rodrigues, figure du mouvement et touché à l'œil. Et l'interviewé d'embrayer sur le Venezuela, jugeant les autorités françaises «très soft» par rapport à celles de ce pays. Il faut «calmer tout se beau monde avec les mesures qu'il faut, des mesures judiciaires...», s'emballe «David», qui aurait peut-être exprimé plus en détails encore ses désirs de répression de la mobilisation des Gilets jaunes, si l'entretien n'avait pas été interrompu à cet instant précis, par un manifestant qualifiant en direct notre journaliste de «collabo» et de «fasciste».

Un troll du «forum 12-25 ans» de jeuxvideo.com

Toutefois, après enquête de notre équipe, Jonathan Moadab a démasqué son premier interlocuteur aux propos virulents. «"David" ultra-européiste chez les Foulards rouges n'était ni un organisateur, ni un acteur payé par Poutine... Mais un troll talentueux du 18-25 de JVC [le fameux forum du site jeuxvideos.com]», a rapporté notre journaliste sur Twitter dans la soirée du 27 janvier.

Bon, le "David" ultra-européiste chez les #FoulardsRouges n'était ni un organisateur, ni un acteur payé par #Poutine.. Mais un troll talentueux du 18-25 de JVC. Bravo l'artiste. Sans avoir été dérangé par le (vrai) macroniste je l'aurai peut être découvert..! pic.twitter.com/WPIKnWsGSh — Jonathan Moadab (@Moadab_RTfr) 27 janvier 2019

L'individu est en effet apparu lors de la mobilisation portant une pancarte sur laquelle est inscrit «YAURARIEN», une référence des utilisateurs du forum de jeuxvideos.com.

Légion d'honneur a ce khey du fofo qui, comme des GJ infiltré n'ont pas hesiter a mass troll la marche des #FoulardsRougespic.twitter.com/TYxlDmABaP — Son-Forget 2022 (@SonForget_2022) 27 janvier 2019

En outre, en fin d'après-midi du 27 janvier, un membre du forum s'est venté d'avoir été sur le point d'«envoyer du méga lourd» avant qu'un «mec [soit] venu niquer l'interview», des propos semblant faire écho à l'interview interrompue de Jonathan Moadab.

Le lendemain, le même utilisateur du forum, «khey_of_light74», a d'ailleurs relayé sur celui-ci une capture d'écran de l'interview de RT.

Entre-temps, l'effet attendu par l'intrus ayant infiltré le cortège semble avoir porté ses fruits, son intervention ayant généré plusieurs milliers de réactions, certains s'indignant de ses propos, d'autres restant circonspects sur leur sincérité.

D'autres trolls ont été démasqués durant la mobilisation des Foulards rouges. Ainsi, des femmes se réclamant des Gilets jaunes se sont immiscées dans le cortège, avec pour but de discréditer et de caricaturer, avec humour, le message des partisans du gouvernement.

