Des journalistes de RT France pris à partie lors de la manifestation des Foulards rouges (VIDEO)

Lors de la Marche républicaine des libertés, organisée ce 27 janvier à Paris, des manifestants ont pris à partie deux journalistes de RT France couvrant l'événement. L'un d'eux a même été qualifié d'«imposteur», de «collabo» et de «fasciste».

Alors que la Marche républicaine des libertés avait commencé depuis près d'une heure à Paris, ce 27 janvier, le reporter de RT France Jonathan Moadab, a été pris à partie par l'un des manifestants en plein direct. Dans un premier temps, David, drapé dans l'étendard de l'Union européenne (UE) et foulard rouge autour du cou, a détaillé sa position sur l'UE et le mouvement des Gilets jaunes au micro de RT France.

Un manifestant s'est alors immiscé dans l'interview en cours en criant : «Merci Poutine, merci le Kremlin !» Avant de poursuivre, de façon nettement moins cordiale : «Vous êtes un imposteur [...] Vous êtes un collabo des fascistes.»

Qualifié de "collabo" et de "fasciste" par des #FoulardsRouges. Moi qui pensait qu'ils manifestaient pour la liberté, dont celle de la presse. De leur presse probablement — Jonathan Moadab (@Moadab_RTfr) 27 janvier 2019

Un autre journaliste de RT France, Malik Acher, couvrant lui aussi la manifestation, a également été pris à partie plusieurs fois.

"La Russie dehors" "télé Poutine" "Collabo" : plusieurs manifestants m'ont pris à partie lors de la #Marcherepublicainedeslibertes#FoulardsRouges — Malik Acher (@MalikAcher_RTFr) 27 janvier 2019

Organisée ce 27 janvier à l'appel des Foulards rouges au lendemain de l'acte 11 de la mobilisation des Gilets jaunes, la Marche républicaine des libertés appelait à «défendre la République» et à demander «l'arrêt des violences et de la haine», «le retour à l'état de droit» et... «le respect de la liberté de la presse». Cherchez l'erreur.

