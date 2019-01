Trois des cinq garants de l'«indépendance» du grand débat nommés... par l'entourage de Macron

Alors que le flou demeurait, en raison de contradictions dans la communication de l'exécutif à quelques heures du début du grand débat national promis par Emmanuel Macron, Matignon a annoncé que cinq «garants» allaient être nommés.

Le gouvernement a le sens du suspense. A quelques heures du lancement du grand débat national, initiative contestée promise par Emmanuel Macron afin de tenter de mettre un terme à la révolte des Gilets jaunes, Matignon a annoncé le soir du 14 janvier que cinq «garants», censés assurer l'«indépendance» de l'initiative, allaient être nommés.

Des «personnalités indépendantes» désignées... mais par qui ?

Pour autant, si l'incertitude demeure sur les noms, les modalités de désignation se précisent. Cité par l'AFP, le cabinet du Premier ministre Edouard Philippe, qui n'a toujours pas dévoilé de noms après des rumeurs annoncées dans la journée puis démenties par l'exécutif, a fait savoir que deux de ces cinq personnes seraient désignées par le gouvernement. Un autre garant d'«indépendance» sera choisi par Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, ancien président du groupe LREM à l'Assemblée et compagnon de route d'Emmanuel Macron dès 2016. Les deux derniers élus seront désignés par Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental et ancien membre du bureau exécutif du MEDEF, et par le président du Sénat Gérard Larcher (LR).



