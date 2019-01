Le Mans, Perpignan, Toulouse... Les femmes Gilets jaunes prolongent la mobilisation (IMAGES)

Pour le deuxième dimanche consécutif, des femmes en gilet jaune ont battu le pavé de différentes villes de France. Au Mans, où elles étaient 300, elles dénonçaient les violences et appelaient à la «démission de Macron et de son gouvernement».

Après une première manifestation des femmes Gilets jaunes le dimanche 6 janvier, des manifestantes vêtues du fameux vêtement fluo sont de nouveau sorties dans la rue, ce 13 janvier, dans l'ensemble du pays, pour prolonger la mobilisation citoyenne.

Environ 300 femmes en gilet jaune ont ainsi participé à une marche pacifique au Mans (Sarthe), dénonçant les violences et appelant à la «démission de Macron et de son gouvernement», selon un correspondant de l'AFP. Le cortège, d'après l'agence de presse, a défilé le long des quais dans une ambiance bon enfant, derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire : «Macron entends-tu le peuple pleurer / Femmes en colère / Pensez à vos mères seules, elles gèrent le pouvoir / N'oubliez pas que vous êtes nées».

Environ 300 femmes "gilets jaunes" ont participé dimanche à une marche pacifique au Mans pour dire dénoncer les violences et appeler à la "démission de Macron et de son gouvernement", a constaté un correspondant de l'#AFPhttps://t.co/SQuYC5nm7spic.twitter.com/wpVxEQ0z3Z — Agence France-Presse (@afpfr) 13 janvier 2019

Parmi les autres slogans affichés par les manifestantes figuraient : «Ni haine ni violence», «Exploitées, harcelées, sous-payées ça suffit !!!» ou encore «Abus de violence, liberté d'expression, RIC [référendum d'initiative citoyenne] et pouvoir d'achat». Près de la mairie du Mans, les Gilets jaunes ont lancé, à l'adresse de la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les hommes et les femmes et ancienne adjointe à la ville du Mans : «Schiappa dehors !»

Perpignan, Pau, Toulouse...

D'autres villes de France ont également été le théâtre d'une manifestation de femmes Gilets jaunes au lendemain de l'acte 9 (tous sexes confondus) de la mobilisation nationale.

Entre autres, une petite centaine de manifestantes ont battu le pavé du centre-ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales), selon L'Indépendant, qui fait état d'une «mobilisation bon enfant et en musique».

L’acte I de la mobilisation des femmes Gilets jaunes à #Perpignan se déroule ce dimanche matin en présence d’une petite centaine de manifestantes pic.twitter.com/9vDx42x1PS — Marion Julien (@Julienmarion66) 13 janvier 2019

A Pau (Pyrénées-Atlantiques), un peu moins de 100 femmes manifestaient ce 13 janvier selon l'AFP.

Dans la centre de Toulouse (Haute-Garonne), la «Marche des femmes» Gilets jaunes a ressemblé près de 400 personnes, selon ladepeche.fr.

La veille, le 12 janvier, la mobilisation nationale des Gilets jaunes avait connu un fort regain de participation par rapport à la semaine précédente, avec quelque 84 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et au moins 92 900 selon les chiffres de la presse régionale, le réseau France Bleu et différentes préfectures.

