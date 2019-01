84 000 Gilets jaunes ? Les chiffres de l'Intérieur inférieurs à ceux de la presse régionale

D'après le ministère de l'Intérieur, 84 000 manifestants ont rejoint la mobilisation des Gilets jaunes lors de l'acte 9. Un chiffre clairement en-deçà de celui avancé par la presse régionale, le réseau France Bleu et différentes préfectures.

A chaque mobilisation des Gilets jaunes, les décomptes des manifestants publiés par le ministère de l'Intérieur sont accueillis avec un fort scepticisme – c'est un euphémisme – du côté des intéressés. Le chiffre publié par le gouvernement à la suite de l'acte 9 du 12 janvier, en tout état de cause, apparaît significativement inférieur à celui relayé par différents organes de presse et administrations locales.

D'après l'Intérieur, en effet, les Gilets jaunes étaient au nombre de 84 000 dans toute la France ce 12 janvier – un chiffre en forte hausse par rapport aux données officielles pour le samedi précédent, 50 000. Or, selon les chiffres de la presse régionale, le réseau France Bleu et différentes préfectures, cités notamment par France Info, au moins 92 900 manifestants sont descendus dans la rue dans l'ensemble du pays pour cette neuvième journée de mobilisation.

Après l'acte 8 des Gilets jaunes déjà, un décalage apparaissait entre les chiffres officiels, annoncés par les autorités, et ceux constatés sur le terrain par les journalistes, principalement de presse locale. Si le ministère de l'Intérieur avait dénombré 50 000 manifestants le 5 janvier dans toute la France, RT France en avait dénombré 58 000 dans 30 communes, relevant à chaque fois le nombre de manifestants comptabilisés par les journalistes présents sur place, et ne retenant que les estimations les plus basses.

