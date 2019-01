Gilets jaunes : l'Intérieur minimise les chiffres de la mobilisation, mais à quel point ?

50 000 Gilets jaunes ont participé à l'acte 8 de la mobilisation, si l'on en croit le gouvernement. Ce chiffre est-il réaliste ? RT France a passé au crible les estimations des préfectures et des journalistes de la presse régionale sur le terrain.

Les chiffres officiels et nationaux du nombre de manifestants Gilets jaunes sont-ils crédibles et sérieux ? A 19h le 5 janvier, le ministère de l'Intérieur recensait 50 000 Gilets jaunes sur l'ensemble du territoire pour l'acte 8 de la mobilisation, soit une mobilisation en hausse par rapport à la semaine passée (32 000 selon l'Intérieur). Ce chiffre peut difficilement être contesté comme le sont ceux des manifestations traditionnelles, les Gilets jaunes n'étant pas structurés comme des syndicats ou des partis politiques.

RT France a voulu vérifier l'écart existant entre les chiffres officiels annoncé par la police ou les préfectures, et ceux constatés sur le terrain par les journalistes, principalement de presse locale. Nous avons donc recensé trente communes comptant parmi les plus mobilisées en France, recensant à chaque fois le nombre de manifestants comptabilisés par les journalistes présents sur place, en ne retenant que les estimations les plus basses.

© RT France La mobilisation dans 30 villes françaises le 5 janvier.

A elles seules, ces 30 communes ont donc vu défiler près de 58 000 Gilets jaunes ce 5 janvier.

Les chiffres de Christophe Castaner sont ainsi très vraisemblablement en-deçà de la réalité – ce n'est pas une surprise. Mais l'écart entre la réalité et les 50 000 manifestants comptabilisés par le ministère de l'Intérieur sur tout le territoire est-il si conséquent qu'on pourrait le croire ? En dehors de ces trente villes, les rassemblements n'ont que rarement réuni plus de 1000 personnes. Aussi, si le nombre total de manifestants dépasse probablement les 58 000 recensés dans ces 30 communes, ce n'est sans doute pas de beaucoup.

En revanche, il est évident que des écarts très importants existent entre la réalité du terrain et les données que fournit parfois la préfecture. A Toulouse par exemple, La Dépêche recensait 4 000 manifestants quand la préfecture n'en voyait que 2000. Notre journaliste présent sur place nous confirme par ailleurs que cette dernière estimation est au moins sous-évaluée de moitié.

A Rouen, France 3 établissait une estimation entre 4 000 et 6000 Gilets jaunes. Pour la Préfecture, ils n'étaient que 1 700.

Le cortège des #Giletsjaunes de Rouen est en route et lancent des slogans comme « Macron démission » pic.twitter.com/7toSMfTjAn — Thomas Bonnet RT (@TBonnet_RT) 5 janvier 2019

A Caen, selon Le Liberté, 3000 Gilets jaunes ont fait le déplacement... contre 1 000 pour la préfecture.

Deuxième Marseillaise depuis le début de la journée. Direction la préfecture maintenant. pic.twitter.com/5McthxE6yT — Liberté Caen (@LIBERTE_CAEN) 5 janvier 2019

De manière surprenante, avant d'annoncer 50 000 participants à 19h, le ministère de l'Intérieur ne comptabilisait que 25 000 manifestants dans toute la France à 15h. Or, la probabilité que le nombre de participants à une manifestation double en l'espace de quatre heures, a fortiori en fin d'après-midi, est très maigre. Il est donc permis de supposer que le ministère a sciemment minimisé les chiffres de la mobilisation, avant de les réajuster en fournissant une estimation plus proche de la réalité en fin de journée.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a d'ailleurs aussitôt tenu à minimiser ce chiffre. «50 000, ça fait un peu de plus d'une personne par commune de France. C'est cela la réalité du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Donc, on voit bien que ce mouvement n'est pas représentatif de la France», a-t-il déclaré.

