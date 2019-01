Paroles de Gilets jaunes lors de l'acte 9 : «Le grand débat, c'est du gaz soporifique» (VIDEOS)

Comme chaque samedi, les reporters de RT France sont allés à la rencontre des Gilets jaunes lors du neuvième acte de la mobilisation. Alors que le grand débat promis par Emmanuel Macron ne convainc pas, le RIC figure en tête des revendications.

Dans toute la France, les Gilets jaunes se sont rassemblés pour l'acte 9 de la mobilisation, qui a connu une nouvelle hausse selon les premiers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Alors que des affrontements ont éclaté dans plusieurs villes, dont Paris ou Toulouse, les reporters de RT France ont laissé s'exprimer des Gilets jaunes pacifiques.

Pour Alain, qui manifestait dans la capitale, la principale revendication c'est la mise en place du référendum d'initiative citoyenne (RIC) pour que les citoyens «reprennent la main» sur la démocratie. Quant au grand débat national initié par Emmanuel Macron pour résoudre la crise des Gilets jaunes, Alain le trouve déjà ennuyeux. «Dans les manifestations, on a les gaz lacrymogènes, eh bien le grand débat, c'est du gaz soporifique», résume-t-il de façon imagée.

Notre reporter à Toulouse a rencontré un Gilet jaune portant une pancarte «Oui au RIC». Celui-ci se dit favorable à la démocratie participative car selon lui, «nos représentants ne sont pas assez honnêtes, donc il faut les contrôler et pour cela, on a besoin de droits abrogatoires et révocatoires».

Une autre manifestante interrogée par notre reporter toulousain est également venue défendre le RIC. Elle assure en outre que des assemblées citoyennes s'organisent dans différents endroits du pays en vue de travailler sur la mise en place du référendum et sur la Constitution.

A Bourges, où de très nombreux Gilets jaunes ont convergé, notre reporter a rencontré Maxime Nicolle, l'une des figures médiatiques des Gilets jaunes, originaire de Bretagne. Ce dernier a notamment exprimé ses doutes quant à l'intérêt que pourrait avoir le débat national qui va s'ouvrir.

A Paris, au micro de RT France, Eric Drouet, autre figure très médiatique des Gilets jaunes, a également fait référence au RIC, jugeant à ce sujet que «les Français [étaient] prêts à prendre des décisions importantes.»

