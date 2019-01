Gilets jaunes : Leetchi clôture la cagnotte de soutien à l'ex-boxeur Christophe Dettinger

La plateforme de collecte en ligne de dons Leetchi a annoncé ce 8 janvier avoir, «au vu du montant» atteint, clôturé la cagnotte mise en place pour soutenir Christophe Dettinger, un ex-boxeur qui s'en était pris aux gendarmes le 5 janvier à Paris.

Leetchi, la plateforme de collecte en ligne de dons, a fait savoir ce 8 janvier avoir clos la cagnotte de soutien à l'ancien boxeur Christophe Dettinger, soupçonné de s'en être pris à deux gendarmes à Paris lors de la manifestation du 5 janvier des Gilets jaunes à Paris.

Alors qu'aucun montant maximum n'avait été spécifié par les auteurs de la cagnotte, Leetchi a annoncé dans un communiqué publié sur son site internet : «Au vu du montant atteint à ce jour, la cagnotte n'accepte désormais plus de contributions.» L'entreprise française a précisé s'engager «à ce que les fonds collectés [...] servent uniquement à financer les frais de justice» de celui qui se fait appeler le «gitan de Massy».

Leetchi précise également que «le transfert des fonds» ne sera effectué que «sur présentation de justificatifs» (devis et notes d’honoraires de l’avocat) et que l’argent «sera reversé directement sur le compte dédié de l’avocat et ce sans aucun intermédiaire». La plateforme de collecte en ligne de dons n'a en revanche pas communiqué le montant atteint par les dons au moment de la clôture. Le succès de la cagnotte, qui avait dépassé les 115 000 euros en un peu plus de 24 heures, avait provoqué la contestation de membres de l'exécutif.

Les contributeurs identifiés pour «complicité» ?

Parmi les diverses réactions indignées, ce 8 janvier, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a expliqué sur France Info, qu'il était «souhaitable de savoir qui a donné à cette cagnotte» car, selon elle, «c'est une forme de complicité».

⚡️MARLÈNE SCHIAPPA / La ministre serait pour l’identification des donateurs de la cagnotte du #boxeur 🥊 Christophe #Dettinger car selon ses propos, il s’agit d’une « forme de complicité » pic.twitter.com/nXp9bvt6mI — Pure. (@PureTele) 8 janvier 2019

Estimant que Christophe Dettinger, filmé en train de s'en prendre à deux gendarmes le 5 janvier, avait commis des «faits très graves», elle a poursuivi : «C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager.» Marlène Schiappa a en outre appelé à ce que Leetchi suspende la cagnotte car celle-ci serait selon elle «illégale», puisqu'elle soutiendrait un «acte délictueux».

En moins de 24 heures, plus de 6 000 personnes avaient déjà participé à cette cagnotte ayant pour but de soutenir le sportif, actuellement en garde à vue, et qualifié de «boxeur national». Un texte précisait : «Tous les weekends cet homme a défendu pacifiquement ses idées, celles des Gilets jaunes. [...] Malheureusement il risque de servir d'exemple. Aidons-le dans ce combat, il ne doit pas être le seul à payer.»

Dans le même temps, la pétition lancée par les Foulards rouges (un groupe anti-Gilets jaunes) appelant la Fédération Française de Boxe à «retirer à Christophe Dettinger son titre de champion et [à] l'expulser de l'institution» n'a pas rencontré le succès escompté. Lancée il y a deux jours, elle récoltait moins de 600 signatures le 8 janvier au matin.

Dans une vidéo publiée sur le compte Facebook de celle qui se présente comme sa belle-sœur, Christophe Dettinger, l'homme filmé en train de faire reculer un cordon de gendarmes mobiles à coups de poings, avait expliqué son action, non sans émotion.

