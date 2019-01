Le Gilet jaune Eric Drouet est sorti de garde à vue

Arrêté le 2 janvier à Paris non loin des Champs-Elysées, pour organisation de manifestation sans déclaration préalable, la figure des Gilets jaunes Eric Drouet est sorti de garde à vue ce 3 janvier dans l'après-midi.

Eric Drouet, l'un des Gilets jaunes les plus médiatiques, est sorti de garde à vue ce 3 janvier aux alentours de 16h, selon plusieurs médias. La veille, il avait été interpellé dans la soirée à Paris, à proximité des Champs-Elysées, pour organisation de manifestation non déclarée au préalable. Cette arrestation avait provoqué l'indignation des membres de l'opposition à la majorité présidentielle.

Les Gilets jaunes s'étaient réunis aux abords de la place de la Concorde à Paris, au pied des Champs-Elysées, dans la soirée du 2 janvier. Dans l'après-midi, Eric Drouet, l'une des figures des Gilets jaunes, avait appelé dans une vidéo sur Facebook à mener une «action» : «Ce soir, on va pas faire une grosse action mais on veut choquer l'opinion publique. Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les "Champs" [...] On va tous y aller sans gilets».

