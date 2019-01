Arrestation d'Eric Drouet : empêché de filmer, la colère de Rémy Buisine face à un policier (VIDEO)

Grosse colère de @RemyBuisine face aux forces de l'ordre qui ne respectent plus rien et appliquent les ordres sans broncher.



Et la seule réponse qui est donnée à Rémy c'est "votre liberté j'en ai rien à foutre" 👏 #GiletsJaunes#EricDrouetpic.twitter.com/PsBmpDjHkf