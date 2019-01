Paris : le Gilet jaune Eric Drouet interpellé par les forces de l'ordre près de Concorde

Selon notre reporter, la figure des Gilets jaunes Eric Drouet a été de nouveau interpellé par les forces de l'ordre à Paris, près de Concorde, alors qu'il participait à une mobilisation.

Ce soir du 2 janvier, des Gilets jaunes se sont réunis aux abords de la place Concorde de la capitale française, répondant à un appel sur Facebook lancé par la page @Gilet.jaune.france.fr.

On est nassés rue Royale pic.twitter.com/cwAlyTH9IW — TBonnetRT (@TBonnet_RT) 2 janvier 2019

Des CRS ont été déployés à cette occasion, rue Royale.

La figure des Gilets jaunes Eric Drouet, qui se trouvait sur place, a été interpellé par les forces de l'ordre, selon notre reporter. Très vite, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé sur Twitter «un abus de pouvoir». «Une Police politique cible et harcèle désormais les animateurs du mouvement gilet jaune», s'est insurgé le chef de la France Insoumise qui avait rendu, le 31 décembre, un long et vibrant hommage à Eric Drouet en opérant un parallèle historique entre le mouvement des Gilets jaunes et la Révolution française.

Placé sous contrôle judiciaire, Eric Drouet originaire de Melun, avait été arrêté lors de la manifestation du 22 décembre à Paris lors de l'acte 6. Il sera jugé le 5 juin pour «port d'arme prohibé de catégorie D» et pour «participation à un groupement formé en vue de violences ou de dégradations». Selon l'AFP, citant une source proche du dossier, il aurait été «retrouvé porteur d'une sorte de matraque». Lors d'une interview accordée à RT France le 26 décembre, il avait assurait que le mouvement se poursuivrait les samedis à venir.

