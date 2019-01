Comme pour Noël, des Gilets jaunes ont préféré passer le Nouvel An ensemble (VIDEOS)

«C'est comme une famille» : une phrase qui revient souvent chez les Gilets jaunes qui expliquent avoir trouvé une forme de fraternité dans cette mobilisation. Nombre d'entre eux ont ainsi décidé de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre ensemble.

Dans toute la France, de très nombreux Gilets jaunes ont célébré ensemble le réveillon du Nouvel An. A Paris, ils se sont retrouvés sur les Champs-Elysées tandis qu'en province ou encore sur l'île de la Réunion, ils étaient sur les grandes places des villes et sur les rond-points occupés depuis plusieurs semaines. Ce fut notamment le cas à Somain, dans le Nord, où un reporter de RT France s'est rendu. Feu de camp, guirlandes, ballons jaunes : une ambiance festive et conviviale a régné tout au long de la nuit de la Saint-Sylvestre, comme on peut le voir dans cette vidéo.

Une excellente ambiance semblait également régner à Nice où plus de 200 Gilets jaunes ont investi la place Masséna avec force sonorisation, dansant et chantant toute la nuit durant.

250 Gilets jaunes sur un rond point

Ils étaient là aussi, à Pont-de-Beauvoisin, en Savoie, spot historique des Gilets jaunes, où comme le rappelle Le Dauphiné libéré, il y a eu jusqu'à 250 gilets sur le rond-point au plus fort du mouvement. «C’est ici, aussi, que le 17 novembre dernier le mouvement a perdu sa première militante, tuée lors d’un accident. Et hier soir, au moment d’enterrer l’année, tous avaient une pensée pour Chantal», rapporte le journal régional.

Bonne humeur chez les #GILETSJAUNES ce matin à #pontdebeauvoisin et distribution de café gratuit.

ZA la #baronniepic.twitter.com/BoWGuzJQBD — INFO-PLA (Pays du Lac d'Aiguebelette) (@INFOPLA2) 30 décembre 2018

«On a voulu organiser une soirée pour tous ceux qui sont seuls et qui ce soir, seraient restés chez eux devant la télé. C’est un réveillon solidaire», explique Kévin au Dauphiné. A la Réunion, des Gilets jaunes ont également continué d'occuper ce 31 décembre un rond-point de Manapany, à Saint-Joseph, au sud de l'île.

A Paris, c'est sur les Champs-Elysées que les Gilets jaunes se sont mêlés à la foule. Moment insolite : à minuit, des Gilets jaunes ont pris dans leurs bras des gendarmes déployés sur place afin de sécuriser les lieux.

