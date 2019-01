Gilets jaunes : Mélenchon rend un vibrant hommage à Eric Drouet et à son homonyme de la Révolution

Se disant «le cœur plein de gratitude» pour les Gilets jaunes, Jean-Luc Mélenchon a rendu hommage à Eric Drouet, l'une des figures du mouvement. Et l'a mis en parallèle avec un homonyme, Jean-Baptiste Drouet, personnage décisif de la Révolution.

Une homonymie pleine de symbole qui n'a pas échappé au leader de la France insoumise. Jean-Baptiste Drouet est-il un ancêtre d'Eric Drouet, une des figures des Gilets jaunes ?

Jean-Luc Mélenchon a rendu un long et vibrant hommage aux deux hommes en opérant un parallèle historique entre le mouvement des Gilets jaunes et la Révolution française.

La France est pleine de ces personnages qui marquent son histoire comme autant de cailloux blancs

Il ainsi rappelé le rôle déterminant de Jean-Baptiste Drouet grâce à qui Louis XVI a été démasqué sur la route de Varennes en juin 1791 tandis qu'il tentait de fuir Paris. «Ce Drouet-là est un vrai modèle dans ce qu’est une révolution populaire : on n’attend pas les consignes pour agir !», s'est enthousiasmé le chef de file des insoumis le 31 décembre sur sa page Facebook.

Jean-Luc Mélenchon se dit fasciné par Eric Drouet

Et Jean-Luc Mélenchon d'appuyer le parallèle historique : «"Ce n'est pas légal", hurlaient les réactionnaires de l'époque. "Et alors?", demande Robespierre. La chute de la Bastille non plus, réplique-t-il, la proclamation de la fin de la royauté pas davantage ! De nos jours nous pourrions argumenter à l'inverse : "l'esclavage c'était légal, le droit de vote réservé aux hommes c'était légal, la monarchie présidentielle c'est légal, les privilèges fiscaux c'est légal, la suppression de l'ISF c'est légal, l'usage du glyphosate c'est légal"».

Le député des Bouches-du-Rhône qui évoque également Priscilia Ludosky, une autre figure du mouvement, a également exprimé toute son admiration envers les Gilets jaunes : «Je les vois se tenir à distance des pièges grossiers qui leur sont tendus à intervalles réguliers par les terribles adversaires qu’ils affrontent à mains nues», écrit-il, ajoutant : «La France est pleine de ces personnages qui marquent son histoire comme autant de cailloux blancs.»

Avouant sa «fascination» pour Eric Drouet, Jean-Luc Mélenchon écrit : «Comment est-ce possible ? Drouet ? Il porte le nom d’un personnage dont Napoléon a dit : "sans vous l’histoire de France aurait été toute différente".» Car il y a déjà eu un Drouet décisif dans l’histoire révolutionnaire de la France».

Puisse cette année être la vôtre et celle du peuple redevenu souverain

Il conclut ce clin d'oeil aux deux Drouet par un voeu pour l'année 2019: «Monsieur Drouet, on vous retrouve avec plaisir. Puisse cette année être la vôtre et celle du peuple redevenu souverain. Puisse-t-elle être celle de la fin de la monarchie présidentielle et du début de la nouvelle république.»

