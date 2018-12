Photo avec Brigitte Macron : «Rien d'un soutien personnel», selon Marcel Campion

Une photo de la Première dame avec le controversé Marcel Campion a suscité la colère de certains élus parisiens. Si Brigitte Macron ne s'est pas expliquée, le roi des forains assure que cette photo n'a rien d'un «soutien personnel» à son égard.

La photo a été prise le 23 décembre au marché de Noël des Tuileries à Paris. On peut y voir voir Brigitte Macron en compagnie de Marcel Campion, «le roi des forains». Elle a immédiatement déclenché une salve de critiques. En effet, de récents propos de ce dernier sur les homosexuels avaient soulevé un tollé. Des élus locaux et militants de gauche se sont émus de cette photo diffusée notamment par Le Parisien.

«C'était une visite privée, [Brigitte Macron] était comme les autres personnes en train de se balader dans le marché de Noël», a affirmé Marcel Campion le 24 décembre sur les ondes de RTL.

«Elle a dû savoir que j'étais là parce que ses gardes du corps m'ont dit qu'elle souhaitait me saluer. C'est la première fois que je lui adresse la parole. Elle nous a félicités, elle a dit "bravo, c'est vraiment un très beau marché, c'est joli, mes enfants adorent, mes petites-enfants adorent", c'est tout», raconte-t-il.



Certains politiques se sont offusqués de la rencontre entre la Première dame et Marcel Campion. «Pas si grave, finalement, l'homophobie ?», s'est notamment interrogé Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris, sur Twitter. Mais pour le forain, pas de lien entre cette photo et une quelconque complaisance avec ses sorties polémiques. «Je ne pense pas que ce soit un soutien personnel, c'est un soutien au marché de Noël, aux activités qu'on représente», a estimé Marcel Campion.

Dans une séquence, filmée en septembre dernier lors d’une réunion organisée à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), Marcel Campion tirait à boulets rouges sur la mairie de Paris, pour lancer son mouvement «Paris Libéré». Il pointait ainsi certains élus du doigt, qu'il qualifiait de «bons à rien», invoquant notamment les origines du maire de la capitale et de son prédécesseur : «Est-ce que c’étaient des Parisiens ? Moi, je ne sais pas, j’ai connu Delanoë, il était Tunisien. Là, on a Anne Hidalgo, elle est Madrilène.»

Mais ce sont surtout ses propos sur les «homos» et les «pervers» qui avaient fait polémique. Fustigeant Bruno Julliard, ex-premier adjoint au maire de Paris qui s'était publiquement affiché en tant qu'homosexuel, Marcel Campion avait déclaré : «Lui c’est le plus beau. C’est lui qui commande toute la ville. Il arrive des syndicats des étudiants [l’Unef]. Comme il était un peu de la jaquette, il a rencontré Delanoë, ils ont fait leur folie ensemble et paf, il est premier adjoint. Et avec Anne Hidalgo, il est super parce qu’en même temps il lui a amené tous les homos de la terre. C’est-à-dire que toute la ville maintenant est gouvernée par des homos.»

