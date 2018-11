Le marché de Noël de Bruges s'appellera désormais le marché d'hiver

La polémique enfle en Belgique. A un peu plus d'un mois des fêtes, la Venise du Nord a décidé d'organiser pour la deuxième année un marché d'hiver en lieu et place de celui de Noël. Un terme plus «neutre» selon les commerçants.

«Vous ne pouvez plus parler de "marché de Noël" à Bruges», titre La Libre Belgique le 30 octobre. La ville flamande a effectivement décidé pour la deuxième année d'abandonner le terme «Noël» pour ses festivités de décembre. «Avec cette dénomination, nous voulons adopter une position neutre», a déclaré Piet Vanderyse, membre de la fédération des commerçants de Bruges, au quotidien flamand Het Laatste Nieuws. «C'est déjà la deuxième année que nous utilisons cette appellation et nous ne comprenons pas d'où vient cette soudaine indignation», ajoute-t-il.

Des élus sont effectivement montés au créneau, à l'image du sénateur Pol Van Den Driessche, du parti régionaliste et nationaliste flamand de la Nouvelle Alliance flamande (N-VA), qui se scandalise : «Inimaginable, comment certains veulent même faire disparaître nos traditions les plus anciennes avec une interprétation particulièrement stupide du concept de "tolérance".»

In Brugge heet de Kerstmarkt voortaan ‘Wintermarkt’. Onvoorstelbaar hoe sommigen zelfs onze oudste tradities willen doen verdwijnen vanuit een bijzonder dwaze invulling van het begrip ‘tolerantie’. Komaan zeg! — Pol Van Den Driessch (@PolVDD) 28 octobre 2018

«Se débarrasser de nous», s'offense laconiquement le secrétaire d'Etat belge à l'Asile et à la Migration et membre du N-VA Theo Francken.

Weg met ons. 👇 https://t.co/SsJPAdl7R8 — Theo Francken (@FranckenTheo) 29 octobre 2018

La Libre Belgique précise pour sa part que Bruges n'est qu'une ville parmi d'autres qui ont décidé d'abandonner la tradition de «Noël» pour son marché, tel est le cas ainsi de Bruxelles d'Anvers, de Gand ou d'Hasselt.

Lire aussi : Marché de Noël et grande roue : Marcel Campion renonce à ses activités foraines