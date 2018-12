Joyeux Noël LREM ! Des militants publient un guide pour aider à défendre l'action de Macron

A la rescousse d'un leader qui peine à convaincre ? A quelques jours des fêtes de fin d'année, le parti présidentiel a mis en ligne un guide pour aider ses adhérents à répondre aux reproches régulièrement adressés à Emmanuel Macron et à sa politique.

En plein mouvement des Gilets jaunes et à l'approche des fêtes de fin d'année, le dîner de famille s'annonce d'ores-et-déjà agité en raison de l'actualité. Mais tandis que les complications se multiplient pour le camp Macron, qui peine parfois à convaincre du bien fondé de ses orientations politiques, La République en marche (LREM) a la solution.

Dans un contexte d'inimitié grandissante entre l'exécutif et ses détracteurs, des militants du parti présidentiel ont mis en ligne ce 22 décembre un guide sur la plateforme Typeform, pour aider les adhérents à répondre aux griefs formulés à l'encontre du gouvernement.

«On vous dit "Je ne m'en sors pas"» ; «Macron, président des riches» ; «L'Europe, rien ne marche» ou encore «Vous êtes contre le peuple» : à travers différents onglets interactifs, LREM a souhaité préparer ses partisans face à ce qu'il présente comme des clichés, face auxquels des arguments existent.

«Emmanuel Macron est méprisant»

Parmi les sujets de critiques qui touchent le président de la République et face auxquels les marcheurs ne doivent pas rester livrés à eux-mêmes, un onglet est dédié aux réponses à donner à ceux qui dénoncent l'attitude méprisante de l'actuel locataire de l'Elysée. Il est intitulé : «Emmanuel Macron est méprisant». Après avoir souligné les raisons de l'engagement politique du président de la République, l'onglet interactif n'oublie pas ces «petites phrases [...] malheureuses ou sorties de leur contexte, qui ont pu blesser». LREM rappelle alors à ses adhérents les propos d'Emmanuel Macron lors de son adresse à la Nation du 10 décembre.

Huées, insultes, exfiltrations d'urgence ou encore annulations d’événements : plus d'un an et demi après son arrivée à l'Elysée, le chef de l'Etat français a vu son quotidien bousculé par l'émergence du mouvement citoyen des Gilets jaunes, pour l'heure soutenu par une large partie de la population. Evoquant les tribulations d'un président en mal de popularité, un député LREM témoignait récemment : «Il ne sort plus sans se maquiller tellement il est marqué. Il se maquille même les mains».

