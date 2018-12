Les frontières françaises, points de blocage privilégié des Gilets jaunes (IMAGES)

Des Gilets jaunes ont bloqué, pour des durées pour ou moins longues, plusieurs points stratégiques aux frontières du pays : dans les Pyrénées-Orientales, vers Vintimille, ou encore à Strasbourg.

Des blocages de Gilets jaunes plus ou moins longs aux frontières avec l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne ont été observés ce 22 décembre à plusieurs endroits, après un appel en ce sens de la part de certaines figures du mouvement. Plus d'un mois après le début du mouvement, des centaines de Gilets jaunes se sont rassemblés sur une bretelle d'autoroute au niveau du Boulou (Pyrénées-Orientales), ainsi que l'a constaté un photographe de l'AFP.

Les Gilets jaunes ont laissé passer les voitures mais bloqué les poids lourds, «symboles des importations espagnoles vers la France à des prix bradés depuis de longues années», a expliqué à l'AFP Marcel, un viticulteur de 49 ans.

⚡️FRONTIÈRE FRANCO-ESPAGNOLE / Un immense drapeau Français 🇫🇷 est déployé par les #GiletsJaunes au péage du Boulou pic.twitter.com/Jjg3hQjhZ2 — Pure. (@PureTele) 22 décembre 2018

«Le roi Macron donne des miettes aux gueux», «Le mépris ça suffit», pouvait-on lire sur les banderoles des manifestants. Des motards défilaient également à leurs côtés. Des dizaines de militants séparatistes catalans, vêtus de Gilets jaunes et brandissant le drapeau indépendantiste, se sont joints aux protestataires.

Dans l'après-midi, les forces de l'ordre sont intervenues et ont délogé les manifestants, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. Les manifestants se sont alors massés sur un pont pour jeter des objets sur l'axe routier avant d'être rapidement chassés à coups de gaz lacrymogènes, selon un photographe de l'AFP. En début de soirée, il ne restait plus qu'environ 200 manifestants, tenus à distance du péage et de l'autoroute par les forces de l'ordre qui ont envoyé des renforts, a-t-il constaté.

Blocages aux frontières italienne et allemande

Toujours à la frontière franco-espagnole, mais du côté des Pyrénées-Atlantiques, les Gilets jaunes ont établi dans la nuit un barrage filtrant au péage de Biriatou, provoquant des bouchons sur plusieurs kilomètres des deux côtés de la frontière, selon Vinci Autoroutes. Les forces de l'ordre ont évacué les lieux vers 6h, ainsi que l'a précisé la même source.

Dans le Sud-Est, la circulation sur l'autoroute au poste-frontière de Vintimille (Alpes-Maritimes) a été bloquée dans les deux sens entre l'Italie et la France à cause d'un barrage érigé par quelque 200 manifestants. Vers midi, le barrage est devenu filtrant pour les automobilistes mais les camions étaient toujours bloqués.

A Strasbourg, les Gilets jaunes ont bloqué tôt le matin la route d'accès au Pont de l'Europe, frontalier avec l'Allemagne, avant d'être délogés par les forces de l'ordre. La police a indiqué avoir procédé à sept interpellations.

🔴🇫🇷 #ActeVI : Plusieurs centaines de personnes défilent dans #Strasbourg pour l'#Acte6. Une barricade a été érigée peu avant le pont de l'Europe pour bloquer la frontière franco-allemande. Les #GiletsJaunes marchent calmement. #22Decembrepic.twitter.com/jSBrbHWq3F — La Plume Libre (@LPLdirect) 22 décembre 2018

Des Gilets jaunes ont également installé des barrages filtrants à Gambsheim, au sud de Strasbourg, autre point de passage frontalier, avant de réinstaller un barrage plus ou moins filtrant dans l'après-midi au Pont de l'Europe.