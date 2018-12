Européennes : lancement d'un «rassemblement Gilet jaune citoyen» avec Francis Lalanne

Le chanteur Francis Lalanne et Thierry Paul Valette, coordinateur des Gilets jaunes à Paris, ainsi que d'autres Gilets jaunes, ont annoncé ce 17 décembre le lancement d'une «structure» afin d'établir une liste électorale pour les européennes.

«L'enjeu des élections européennes est que la France devienne jaune» : Francis Lalanne et d'autres Gilets jaunes ont annoncé ce 17 décembre le lancement d'un «rassemblement Gilet jaune citoyen» en vue du scrutin européen de mai 2019. «Ces élections seront le moyen de faire valoir les revendications des Gilets jaunes sur le plan institutionnel», a déclaré le chanteur aux engagements multiples qui a créé cette «structure» pour établir une liste électorale. Avec des Gilets jaunes à ses côtés, il a assuré, lors d'une conférence de presse dans une grande brasserie parisienne, ne pas créer de parti politique.

«Le but c'est de compter nos forces, combien nous sommes dans ce pays à vouloir que cela change. C'est pour ça qu'on présente des candidats, pour que les Français votent pour le peuple», a insisté Francis Lalanne, lui-même déjà candidat à plusieurs élections. «Il n'y aura pas de tête de liste, on s'en fiche. C'est quand il y a une tête de liste qu'il n'y a plus de démocratie», a lancé le chanteur, qui dit être un simple membre du comité politique.

«Aujourd'hui, nous sommes à notre première réunion de travail, nous devons définir la liste, les noms des candidats, le mode de sélection et la structure», a dit l'artiste pluridisciplinaire de 60 ans.

Faire une remontée de terrain et reprendre la totalité des revendications des Gilets jaunes, sauf celles racistes et antisémites

A ses côtés, Thierry Paul Valette, coordinateur des Gilets jaunes à Paris, a expliqué vouloir «faire une remontée de terrain et reprendre la totalité des revendications des Gilets jaunes, sauf celles racistes et antisémites. Nous voulons que toutes les couches sociales soient représentées».

Par ailleurs, Francis Lalanne a précisé avoir trouvé une «caution bancaire de 800 000 euros avec un imprimeur» par l'intermédiaire de Jean-Marc Governatori, ancien chef d'entreprise et actuel co-secrétaire national de l'Alliance écologiste indépendante. «Ça correspond à 94 millions de bulletins de vote, à 100 000 affiches et 47 millions de professions de foi», a assuré le chanteur auprès de l'AFP.

