Coktails Molotov, jets de bouteilles en verre... Nouvelle matinée d'incidents aux abords des lycées

Des incidents ont de nouveau éclaté ce 6 décembre devant plusieurs établissements, dans le cadre du mouvement de protestation lycéen. Dans les Yvelines, 146 personnes ont été interpellées devant un lycée de Mantes-la-Jolie.

Des affrontements ont à nouveau éclaté ce 6 décembre devant de nombreux lycées du pays, dans le cadre de mobilisations anti-gouvernementales entamées trois jours plus tôt. Plusieurs dizaines de lycées et collèges de région parisienne étaient bloqués dans la matinée, selon l'AFP.

Dans les Yvelines, 146 personnes ont été interpellées devant un lycée de Mantes-la-Jolie. Selon l'AFP, ces arrestations ont eu lieu après de nouveaux incidents à proximité du lycée Saint-Exupéry, où deux voitures avaient été incendiées la veille et où des heurts avaient éclaté avec la police.

En Seine-Saint-Denis, 37 lycées et deux collèges étaient bloqués et neufs jeunes soupçonnés de violences ont été interpellés ce 6 décembre, selon une source policière citée par l'AFP. La situation était notamment très tendue à la Courneuve, en fin de matinée : une trentaine de jeunes cagoulés ont jeté des cocktails Molotov et des bouteilles en verre et incendié une voiture devant le lycée Denis-Papin, selon la police.

Dans les Hauts-de-Seine, le lycée Isaac Newton, à Clichy-la-Garenne, a été le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ce matin, comme en témoignent des images filmées par un journaliste indépendant.

CLICHY - Tentative de blocus du lycée Newton : une CSI est intervenue pour empêcher le bloquage et éteindre une poubelle en feu. pic.twitter.com/Gmg0BwOILh — Clément Lanot (@ClementLanot) 6 décembre 2018

De même, à Lyon, deux départs de feux ont été constatés devant le lycée Colbert par un témoin cité par France 3.

Des feux et des jets de pierres signalés ce jeudi matin, 8h, devant le lycée Colbert à #Lyon 8e pic.twitter.com/L6aGmoaOV0 — France 3 Rhône-Alpes (@F3Rhone_Alpes) 6 décembre 2018

A Toulouse, la préfecture de la Haute-Garonne a fait savoir que la mobilisation des lycéens se poursuivait ce 6 décembre, avec des blocages d'établissements et une manifestation ponctuée de violences, au cours de laquelle un policier a été légèrement blessé.

Une journaliste de la Dépêche du midi a diffusé des images des feux déclenchés aux abords du lycée Raymond Naves.

#toulouse#lyceens le feu se propage vers la mediathèque Danièle Damin près du lycée Raymond Naves. Aucun CRS sur place. pic.twitter.com/0WfldL3IGC — Manon Adoue (@AdoueManon) 6 décembre 2018

Des jeunes ont également démonté le portail du lycée toulousain.

#toulouse#lyceens le cortège des lycéens s'est scindé en deux au niveau du rond point de la cépière. Devant le lycée rive gauche un groupe d'élèves enlèvent le portail pic.twitter.com/Tugf5X5s5L — Manon Adoue (@AdoueManon) 6 décembre 2018

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait mis en garde le 5 décembre au soir contre les incitations à manifester à destination des lycéens, affirmant qu'elles étaient «une incitation à courir un danger grave».

6.12.2018.

Blocage et incendie au lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil#grève#lyceensencolerepic.twitter.com/U6KxNPi7YZ — CGT TUIFRANCE (@CgtTuifrance) 6 décembre 2018

Le 5 décembre, un lycéen de Saint-Jean-de-Braye (Loiret) a été hospitalisé après avoir été touché au front, selon le procureur, par des tirs policiers de balles de défense en marge des manifestations.

Les mots d'ordre des syndicats lycéens (UNL, SGL, Fidl...) ciblent notamment les réformes du bac et du lycée, la plateforme d'accès aux études supérieures Parcoursup et la création du service national universel (SNU), qu'ils contestent. Jusqu'à présent, les appels à mobiliser n'avaient rencontré que peu d'échos, mais le mouvement a pris de l'ampleur cette semaine, dopé par la mobilisation des Gilets jaunes.

