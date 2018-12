Gilets jaunes : ces événements insolites qui ont marqué la mobilisation (VIDEOS)

Si la mobilisation nationale des Gilets jaunes du 1er décembre a été entachée par de violents heurts, en particulier dans la capitale, elle a également été marquée par des scènes pour le moins... inhabituelles.

Ternie par les violences à Paris, la mobilisation nationale du 1er décembre a également été marquée par plusieurs scènes peu communes. A Narbonne, par exemple, au niveau du péage de Croix Sud, une grue a été utilisée pour déplacer une camionnette incendiée par des casseurs, selon le procureur de permanence de la ville.

Bordel Narbonne ça blague pas pic.twitter.com/5LIcTwaLrp — Occitan Deter🇫🇷 ⭐️⭐️ (@PrieLe410) 2 décembre 2018

Sur l’autoroute A50, au niveau de la localité de Bandol, dans le sud-est de la France, des Gilets jaunes ont effectué une partie de pétanque sur l’une des voies d’un péage alors recouverte de sable.

Si je dois retenir une seule photo du mouvement #GiletsJaunes c’est elle : pic.twitter.com/whmF0mmds0 — Damien Rieu (@DamienRieu) 2 décembre 2018

Dans l'Ain, la veille, sur un barrage au péage autoroutier d’Attignat, les Gilets jaunes ont dû calmer un élu en colère et vraisemblablement éméché, le député La République en marche Stéphane Trompille.

⚡🇫🇷VIDÉO - Le député #LREM de la 4e circonscription de l’#Ain Stéphane #Trompille a eu une violente altercation avec des #GiletsJaunes vendredi soir. Les Gilets jaunes présents affirment que l'élu était alcoolisé au moment des faits. (La Voix de l'Ain) https://t.co/L13cZ2l1nUpic.twitter.com/UJWyXEtceK — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 1 décembre 2018

Contacté par la Voix de l’Ain, le député explique s'être arrêté volontairement arrêté au niveau du garage pour dialoguer avec les manifestants : «J'ai vu un groupe de Gilets jaunes, et je me suis dit : "Je vais discuter avec eux". L'un d'eux m'a dit : "On va te retrouver". Quand j'entends aussi que je suis un privilégié, tout cela m'a fait perdre mon sang-froid. Et avec la fatigue… Je revenais aussi d'un déplacement, dans le cadre d'une mission d'information.»

Les réseaux sociaux se sont fait l’écho d’une altercation que j’ai eue avec un des GJ d’Attignat.

Ce dernier m’a clairement menacé ainsi que ma famille alors que j’échangeais depuis 30 min avec d’autres.

Ayant, comme nb de mes collègues été menacés depuis plusieurs semaines, — Stéphane Trompille (@S_Trompille) 2 décembre 2018

Si certains témoins affirment que l’élu de la majorité présidentielle était ivre, le principal intéressé dément : «J’ai bu un verre à la mairie lors de mon rendez-vous, et une bière avec les Gilets jaunes.»

Pour le troisième week-end consécutif, les Gilets jaunes se sont réunis en masse aux abords des Champs-Elysées mais aussi ailleurs en France. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 136 000 personnes se sont mobilisées le 1er décembre dans toute la France, 263 personnes ont été blessées, dont 81 membres des forces de l'ordre. Pour Paris, les chiffres de la place Beauvau dénombrent 8 000 manifestants. Dans la capitale, 133 personnes ont été blessées et 412 interpellées, dont 378 ont été placées en garde à vue.

