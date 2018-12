Gilets jaunes : les moments forts de la journée de mobilisation du 1er décembre à Paris en images

L'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes a été marqué par de très nombreuses violences dans la capitale, en marge des manifestations, commises par une minorité de participants.

La journée de mobilisation des Gilets jaunes à Paris s'est transformée en scènes de guérilla urbaine dans plusieurs quartiers huppés de la capitale. Aux Champs-Elysées que les manifestants, sans autorisation préfectorale, ont investis, les forces de l'ordre ont chargé et gazé aux lacrymogènes sans ménagement et ce, dès le matin.

Des voitures de police ont également été prises pour cibles par les manifestants.

Paris a été le théâtre de véritables scènes d'émeutes jusqu'en début de soirée.

Le bilan provisoire, donné en fin d'après-midi, est, concernant Paris, plus lourd que la semaine précédente : plus de 90 blessés recensés, dont 14 parmi les forces de l'ordre. Plus de 200 personnes ont en outre été interpellées.

La journée a réuni quelque 75 000 manifestants dans tout le pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

