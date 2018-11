Plus d'un million de signatures : la pétition pour la baisse des carburants prête à battre le record

Lancée par Priscillia Ludosky la pétition demandant la baisse des tarifs à la pompe a recueilli en six mois le soutien de plus d'un million de personnes. Elle rattrape la pétition jusque-là la plus signée, celle contre la loi travail El Khomri.

«Pour une baisse des prix du carburant à la pompe !», titre la pétition lancée en mai dernier sur Change.org par Priscillia Ludosky, devenue égérie des Gilets jaunes. En six mois, elle est sur le point de battre le score record des 1,3 millions de signatures réunies autour de la pétition lancée par Caroline de Haas en 2016 pour réclamer le retrait de la loi travail El Khomri (sous le quinquennat de François Hollande).

Avec plus d'un million de signataires au 30 novembre, Priscilla Ludosky peut ainsi se targuer d'être parmi les Français à l'origine du mouvement de contestation des Gilets jaunes. Dans sa tribune, elle remet en cause «la forte hausse du prix du carburant [...] depuis janvier 2018». La nouvelle hausse des carburants annoncée au mois d'octobre provoquera justement l'étincelle de la colère et le début des appels à manifester en gilets jaunes.

Elle conteste également la majorité des arguments donnés par le gouvernement en s'appuyant sur plusieurs sources. Par exemple, quand le gouvernement annonce taxer lourdement le diesel pour des raisons écologiques, Priscilla Ludosky affirme que «si le diesel rejette plus d’oxydes d’azote, il émet moins de CO2 que l'essence» et constate que «ni l’électrique, ni l’hybride ne profitent de la baisse du diesel, ce type de véhicule est encore trop cher et ne représente qu’entre 1,5% et 4% du marché».

Sa conclusion est directe et semble constructive : «Il est tout à fait honorable que nous cherchions des solutions pour circuler en polluant le moins possible notre environnement mais la hausse des taxes imposée par le gouvernement n'est pas la solution ! Nous sommes déjà dépendants des cours du pétrole, il n'est pas question qu'en plus nous subissions une augmentation des taxes !»

En outre, Priscilla Ludosky propose quelques pistes de réflexion pour permettre la transition énergétique, tel le financement plus élevé des «projets visant à créer des éco/bio-carburant».

