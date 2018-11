La rapporteur LREM de la loi anti-fake news a-t-elle relayé... une fake news sur les Gilets jaunes ?

Moins d'une semaine après l’adoption définitive de la controversée loi contre la «manipulation de l'information», Naïma Moutchou a relayé (puis supprimé) un tweet accusant un Gilet jaune d'avoir commis un salut nazi. Fake news ?

«Faites ce que je dis, pas ce que je fais» : un adage qui pourrait convenir à Naïma Moutchou, rapporteur de la loi contre la «manipulation de l'information», aussi surnommée loi anti-fake news.

A peine une semaine après l'adoption définitive par l’Assemblée nationale du texte de loi, et quelques heures après la manifestation du 24 novembre des Gilets jaunes, la député LREM a ainsi relayé une capture d’écran issue d’une vidéo de BFM TV sur laquelle on aperçoit un homme d’un certain âge, vêtu d’un gilet jaune, tendre le bras vers le haut alors qu'il se trouvait sur les Champs-Elysées, théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

Tranquille, un salut nazi sur les Champs-Elysées

«Paris 1940 ? Non non, Paris 2018 ! Honte à ceux qui piétinent ainsi la République. Qu’ils sachent que leurs manœuvres n’y changera rien : nous continuerons à transformer le pays et répondrons à la colère de ceux de nos concitoyens qui manifestent dans le respect de la loi», a-t-elle ainsi écrit dans un tweet.

© @NaimaMoutchou Capture d'écran d'un tweet de Naïma Moutchou, députée LREM et rapporteure de la loi contre la contre «manipulation de l'information».

La même séquence (en format vidéo, mais sans bande sonore) avait notamment été relayée par le compte Twitter «Team Macron», assortie du commentaire : «Tranquille, un salut nazi sur les Champs-Elysées.»

Problème : plusieurs internautes, en devinant sur les lèvres de l’homme en question, ont fait remarquer que le manifestant prononçait en fait «ave Macron». Il aurait donc selon eux effectué un salut... romain.

Toutefois, comme le rapporte la plateforme Check News de Libération, il est particulièrement difficile d’entendre ce que prononce le Gilet jaune. En effet Thomas Misrachi, alors à l'antenne, couvrait le son des images diffusées à cet instant. Vraisemblablement consciente d'avoir commis une erreur d'appréciation, Naïma Moutchou a décidé de supprimer son tweet.

Check News note toutefois : «Nous nous sommes donc rendus à une animation autour du langage des signes [...] Le gilet jaune semble bien dire Ave Macron. Son salut est donc plus vraisemblablement un salut dit romain et non un salut nazi.»

Un imbroglio qui illustre une nouvelle fois, s'il le fallait encore, les difficultés qui s'annoncent quant à l'application concrète de la loi anti-fake news...

