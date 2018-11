Chichas et «Macron, démission !» : un clip d'afrobeat sur les Gilets jaunes fait le buzz (VIDEO)

Alors que le gouvernement a attribué une grande partie des débordements du 24 novembre à des «séditieux» d'ultra-droite, l'hymne des Gilets jaunes pourrait bien venir d'un clip aux sonorités tropicales de Kopp Johnson. Le tube de l'automne ?

Un morceau entraînant pour un mouvement de contestation abrasif : c'est la recette du chanteur Kopp Johnson. Il a diffusé son clip accompagné de la légende «A toutes les boîtes de nuits de France... Passez ce son, on va s'ambiancer, montez le son» ainsi que des hashtags «Macrondemission» et «Giletsjaunes».

«Faut cotiser par-ci, faut cotiser par là»

«J'ai voulu mettre l'essence : c'est trop cher ! / J'ai payé les taxes, c'est trop cher !» : en 48 heures, le morceau dont les paroles font écho aux revendications des Gilets jaunes a récolté plus d'un million de vues pour une seule publication. Le clip vidéo avait été partagé sur YouTube dès le 23 novembre, à la veille de la mobilisation des Champs-Elysées à Paris.

A l'image, en dehors des acolytes du chanteur, sourires aux lèvres, gilets jaunes sur le dos et chicha à la bouche, on peut voir des vidéos de manifestations à travers toute la France, tandis que Kopp Johnson chante en boucle «Macron, démission !» et ««Faut cotiser par-ci, faut cotiser par là» sur une musique aux beats exotiques.

