«Solidarité avec la France d'en bas dont nous faisons partie» : des policiers avec les Gilets jaunes

«Opération Gilets jaunes police». Sur Facebook, des policiers, dont certains avaient participé à la manifestation des «policiers en colère» en 2016 ont lancé un défi : se prendre en photo avec un gilet jaune siglé «police», en signe de solidarité.

Le 25 novembre, au lendemain de l'impressionnante manifestation contre la hausse des prix des carburants, qui a notamment eu lieu à Paris, le Collectif autonome des policiers d'Ile-de-France a décidé d'afficher son soutien au mouvement des Gilets jaunes en endossant la veste de sécurité jaune estampillée police.

Dans une photographie postée sur le compte Facebook du collectif, on peut voir des policiers dans la cour de leur commissariat qui posent de dos. Le cliché est accompagné d'un texte dans lequel ces gardiens de la paix lancent un défi à leurs collègues : un concours photo, gilets jaunes sur le dos, en compagnie d'autres collègues.

En grande partie à l'origine du mouvement des policiers en colère dont les membres avaient défilé sur les Champs-Elysées en 2016 après les violences anti-police de Viry-Châtillon, le Collectif autonome des policiers d'Ile-de-France fait partie des mouvements spontanés qui se sont créés au sein des forces de l'ordre, à l'instar de la Mobilisation des policiers en colère dont la présidente, Maggy Biskupski s'est récemment suicidée et l'Union des policiers nationaux indépendants (UPNI).

Ces mouvements avaient annoncé leur solidarité avec le mouvement des Gilets jaunes dès le début du mois de novembre tout en annonçant qu'ils se désolidariseraient de toute forme de violences. Le syndicat Unité SGP-police avait également déclaré une opération zéro PV le 17 novembre pour la première manifestation des Gilets jaunes.

Et les policiers en colère de proposer de poser «devant un véhicule ou un bâtiment police», mais également en compagnie d'autres services d'urgence et de sécurité : «Si vous aussi vous êtes en détresse dans la police à cause du management carriériste, du manque de moyens, du manque d'effectifs, des décisions de justice laxistes, du manque de volonté politique, de l'individualisme grandissant dans notre profession... Enfilez votre plus beau gilet jaune fourni par l'administration ! Prenez-vous en photo (avec vos collègues) devant un véhicule ou un bâtiment police et envoyez-nous votre photo sur notre Facebook en MP ou mail.»

Solidarité totale avec la France d'en bas dont nous faisons partie !

«Comme on ne bosse jamais en solo sur la VP [voie publique], n'hésitez pas à vous prendre en photo avec nos amis pompiers, gendarmes, policiers municipaux, douaniers, agents pénitentiaires et montrons nous aussi notre mécontentement qui couve depuis des années. Ne soyons pas résignés, les choses peuvent changer grâce à vous, collègues et citoyens. Solidarité totale avec la France d'en bas dont nous faisons partie !», poursuit le texte.