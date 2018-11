Marche blanche en hommage à Maggy Biskupski : les policiers en colère se mobilisent (ENTRETIEN)

Le 24 novembre à Paris, les policiers marcheront en l'honneur de Maggy Biskupski, la policière militante qui s'est suicidée le 12 novembre. A cette occasion, le porte-parole de l'association policière UPNI a accordé un entretien à RT France.

Maggy Biskupski était devenue l'incarnation du mal-être policier au fil des émissions de télévision. Issue de la manifestation des policiers en colère qui avait suivi les violences contre la police de Viry-Châtillon en 2016, le grand public avait particulièrement retenu la violente charge médiatique qu'elle avait reçue de la part du polémiste Yann Moix sur les plateau des Terriens du samedi sur C8, en septembre dernier. Le 12 novembre, la policière militante de 36 ans a utilisé son son arme de service pour mettre fin à ses jours.

Hasard du calendrier : la marche blanche organisée à Paris en son hommage le 24 novembre tombe le même jour que la manifestation des Gilets jaunes et que la mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles. Les policiers et les citoyens qui souhaitent apporter leur soutien sont malgré tout conviés à marcher en mémoire de celle que les policiers appellent simplement Maggy.

Pour évoquer les questions du mal-être policier et des circonstances tragiques de la disparition de cette dernière, Jean-Pierre Colombies a accordé un entretien à RT France. En retraite des force de police, il a récemment rejoint l'association de l'Union des policiers nationaux indépendants (UPNI) en tant que porte-parole. Cette organisation policière, dont les membres ne sont pas protégés par un mandat syndical, est apolitique et milite pour que les policiers puissent effectuer leur travail dans de meilleures conditions.

Antoine Boitel

