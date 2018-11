Macron et les maires de France : un congrès sous haute tension (VIDEO)

La relation entre les édiles français et le président ce la République n'est pas au beau fixe. Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de La Lettre de l'Expansion, revient pour RT France sur les tensions qui opposent Emmanuel Macron et les maires.

Le président de la République doit recevoir, ce 21 novembre à l’Elysée, l’Association des maires de France, avec lesquels il entretient depuis plus d’un an des relations conflictuelles. Un maire sur deux songerait à quitter ses fonctions en 2020. Invité du JT de RT France, Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de La Lettre de l'Expansion, revient sur les tensions entre Emmanuel Macron et les édiles de France.

