Saint-Denis : trois ans après le raid du 18 novembre 2015, les sinistrés du «48» se mobilisent

Trois ans après l'opération antiterroriste du 18 novembre 2015, les copropriétaires de l'immeuble situé au 48 rue de la République, à Saint-Denis, se rassemblent devant le bâtiment toujours condamné.

Dans la matinée du 19 novembre, les copropriétaires du 48 rue de la République, à Saint-Denis, se sont réunis devant l'immeuble, condamné depuis trois ans. Le 18 novembre 2015, le bâtiment avait été le théâtre d'une opération policière antiterroriste, deux membres du commando djihadiste du 13 novembre s'y étant alors retranchés.

Dévasté à la suite de l'assaut policier, l'immeuble reste, trois ans après, inaccessible à ses copropriétaires malgré de multiples actions menées par les sinistrés. Organisés au sein de «l’association DAL des victimes du 48 rue de la République», les copropriétaires sont aujourd'hui venus accompagnés de leur avocat.

Lire aussi : Des mal logés, dont les sinistrés de l’assaut de Saint-Denis, squattent un gymnase près de l'Elysée

Une journaliste de RT France s'est rendue sur place à la rencontre des sinistrés qui, comme elle le confirme, «ne peuvent pas accéder à leur ancien logement».

Les co propriétaires de l'immeuble où a eu lieu l'assaut contre les terroristes du 13 novembre à Saint Denis ne peuvent pas accéder à leur ancien logement. #attentatspic.twitter.com/iiu1Cg0x7s — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 19 novembre 2018

«Les locaux sont fermés [...] Aujourd'hui, pas un membre de la mairie n'a pris le soin de se déplacer [...] Nous sommes totalement démunis et spoliés de nos biens», explique un des copropriétaires, par ailleurs commerçant, interrogé par notre journaliste.

Un co-propriétaire de l'immeuble où a été donné l'assaut du raid le 13 novembre. Ce commerçant ne peut plus accéder aux locaux commerciaux qu'il louait depuis 3 ans. Il n'a touché aucune indemnisation. pic.twitter.com/Jd61AJnOeV — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 19 novembre 2018

Présent sur les lieux, l'avocat du syndicat de copropriété affirme ne pas s'expliquer pourquoi les copropriétaires n'ont pas accès à leurs biens.

Maître Tosoni avocat du syndicat de copropriété de l'immeuble de Saint Denis : "Je ne m'explique pas pourquoi les copropriétaires n'ont pas accès aux lieux." # attentatsdu13novembre pic.twitter.com/hmUIYyWJ1A — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 19 novembre 2018

Comme en témoigne cette image, les accès et les fenêtres du «48» sont condamnés, et aujourd'hui recouverts de graffitis.

L'immeuble de Saint Denis dans lequel a été donné l'assaut contre les terroristes du 13 novembre. Les copropriétaires ne sont pas autorisés à récupérer leurs affaires....depuis 3 ans. pic.twitter.com/2XMOXF9BTH — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 19 novembre 2018

«Ici, spoliation, mépris», inscrit un homme, à l'aide d'une bombe de peinture, sur une bâche recouvrant certains accès condamnés du bâtiment.

"Ici, spoliation, mépris". Les copropriétaires de l'immeuble de Saint Denis où a été donné l assaut contre les terroristes du 13 novembre ne peuvent récupérer leurs biens à l'intérieur depuis 3 ans. #attentatsdu13novembrepic.twitter.com/h3Le46LXsp — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 19 novembre 2018

Ce 13 novembre 2018, la ville de Saint-Denis avait déclaré dans un communiqué avoir mis «tout en œuvre pour que le bâtiment du 48 rue de la République ne constitue plus un danger» en engageant des travaux de sécurisation de ce bâtiment rendu «inaccessible».

Les copropriétaires se sont ensuite rendus devant la mairie de saint-Denis pour y être reçus. Mais les grilles avaient été fermées, ce qui a redoublé leur colère. L'avocat des copropriétaires Me Tosoni, s'est emporté : «C'est la réponse qu'on fait au peuple ? On n'est même pas capable de venir discuter avec ces gens !». Il a promis de poursuivre la mairie. Un des copropriétaires a déplacé une bannière «Ici, spoliation, mépris» et l'a accrochée aux grilles. RT France a toutefois pu rencontrer David Proult, l'adjoint au maire chargé de l'aménagement et l'urbanisme. «Cet immeuble est un immeuble dangereux dans lequel on ne peut pas rentrer. il comporte des risques», justifie-t-il. «On a proposé aux copropriétaires de pouvoir accéder à cet immeuble s'il y avait des meubles à reprendre, comme on l'avait fait en 2016 [...] Les occupants de cet immeuble ont pu le faire. S'il faut le refaire parce qu'il manque des meubles, refaisons-le mais ça s'organise car cet immeuble est dangereux», ajoute-t-il.

Alors, tout semble pouvoir se résoudre ? Ce n'est pas si simple. Car pour les propriétaires non-occupants, qui louaient leur appartement ou local de l'immeuble au moment des faits, l'accès est toujours refusé, pour des raisons légales. Pourtant ces copropriétaires possèdent tout de même des affaires dans ces lieux, voire des papiers d'identité ou souhaiteraient faire intervenir de nouveaux experts que ceux qui ont œuvré dans les lieux en leur absence.

Quelque temps plus tard, du personnel de la mairie a fini par sortir pour s'entretenir avec les anciens habitants ou bailleurs, mais la question n'est toujours pas tranchée pour les copropriétaires non-occupants. Une situation ubuesque qui perdure depuis trois ans, sachant que la plupart d'entre eux n'ont pas été indemnisés par l'Etat, alors que l'assaut remonte à trois ans

Lire aussi : Indemnisation des victimes d’attentats : pourquoi autant de ratés ? (ENTRETIENS)