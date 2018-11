Le Maire souhaite que l'UE devienne un «empire» pour peser face à la Chine et aux Etats-Unis

Dans un entretien à un journal allemand, Bruno Le Maire a dit souhaiter que l'UE se mue en un «empire pacifique» pour rivaliser avec les géants chinois et américain. Une déclaration similaire du ministre avait déjà suscité de virulentes critiques.

Dans une interview parue le 11 novembre dans le quotidien allemand Handelsblatt, Bruno Le Maire a estimé que l’Europe devait se transformer en un «empire pacifique» pour peser davantage économiquement, dans le contexte actuel de tensions commerciales, face à la Chine et aux Etats-Unis.

L’Europe ne devrait plus hésiter à jouer de son pouvoir et à devenir un empire de paix

Interrogé par le journal allemand sur les raisons qui le poussent à user de cette image impériale, le ministre de l’Economie et des Finances a répondu : «Ne vous méprenez pas, je parle d'un empire pacifique qui est un Etat constitutionnel. J'utilise [ce] terme pour sensibiliser l'opinion sur le fait que le pouvoir sera au cœur du monde demain.» Et d'ajouter : «Le pouvoir fera la différence : le pouvoir technologique, économique, financier, monétaire et culturel sera crucial. L’Europe ne devrait plus hésiter à jouer de son pouvoir et à devenir un empire de paix.»

L’Europe doit s’affirmer comme un empire paisible dans les 25 années qui viennent.

Ce n’est pas la première fois que le patron de Bercy formule son espoir de voir l’Europe se muter en un «empire». Pas plus tard que le 9 novembre, lors de la cinquième édition du French German Business Forum organisé par Les Echos et Le Parisien, qui examine les voies et moyens à mettre en œuvre pour renforcer la coopération économique entre Paris et Berlin, le ministre avait déclaré : «L’Europe doit s’affirmer comme un empire paisible dans les 25 années qui viennent. Cet empire doit être celui des droits de l’Homme et de la croissance durable.» Des propos qui ont été relayés sur le compte Twitter officiel du ministre.

L’Europe doit s’affirmer comme un empire paisible dans les 25 années qui viennent. Cette empire doit être celui des droits de l’homme et de la croissance durable #frenchgerman18 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 9 novembre 2018

L’«empire» européen de Bruno Le Maire, cible de critiques

Sur les réseaux sociaux, l'évocation d'un «empire» européen par Bruno Le Maire en a fait tiquer plus d'un. Entre autres, Olivier Berruyer, l'animateur du site Les Crises, s'est insurgé le 10 novembre de l'usage de ce terme, épinglant un «nationalisme européiste».

Leur "Europe" empire vraiment de jour en jour...#Nationalisme_Européistepic.twitter.com/9wB1gTYX1a — Olivier Berruyer (@OBerruyer) 10 novembre 2018

De même, le magazine de droite L’Incorrect a dénoncé le terme de Bruno Le Maire, ironisant : «De pire empire.»

Pour David Bruchet, membre du bureau national du parti UPR (favorable à la sortie de la France de l'Union européenne) et délégué régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les mots du ministre de l'Economie sonnent comme un aveu : «L'UE est bien un empire.»

Bruno le Maire avoue que l'UE est bien un Empire... https://t.co/l2Lw2EZ9YD — David Pauchet (@PauchetDavid) 10 novembre 2018

En outre, dès les déclarations du 9 novembre de Bruno Le Maire sur l'«empire» européen, un certain nombre d'internautes y avaient vu une forme de confirmation du caractère autoritaire des institutions européennes.

"Empire"... Régime autoritaire de type monarchique ou césariste....L'empire ne dure qu'un moment, mon cher @BrunoLeMaire ..Il y a un tas d'exemples vous le savez..Ce n'est qu'une question de temps... pic.twitter.com/ghCClyux64 — Actu libre Matricule 1554 (@actu_libre) 11 novembre 2018

Tous les empires se sont réclamés de la paix, et ils se sont tous construits par la guerre. — Xavier Drouot (@xavier_drouot) 11 novembre 2018

La guerre de 14/18 a supprimé les empires , on ne va pas en refaire un et provoquer une nouvelle Guerre Froide. — FRANCIS DAVENNE (@DAVENNEF) 12 novembre 2018

