«Les gens m'appellent Corinne dans la rue» : après le clash avec Zemmour, le dépit d'Hapsatou Sy

Après un vif échange avec Eric Zemmour, qui jugeait que son prénom était «une insulte à la France» et que ses parents auraient dû la prénommer Corinne, Hapsatou Sy peine à tourner la page. En cause : les remarques des passants dans la rue.

C'est une des séquences médiatiques qui aura marqué l'année 2018 : sur le plateau des Terriens du dimanche, l'émission présentée par Thierry Ardisson, la chroniqueuse Hapsatou Sy avait eu une altercation avec le polémiste Eric Zemmour quant à son prénom et à son origine. Cette séquence télévisuelle semble avoir des répercussions pour la jeune femme aujourd'hui encore.

Le 31 octobre dernier, Hapsatou Sy était l'invitée de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. Elle a expliqué que cette polémique lassait tout le monde, à commencer par elle. «Je me balade dans la rue, je me fais appeler par un prénom qui m'a été assigné par Eric Zemmour et pas le prénom que m'ont donné mes parents... Les gens m'appellent Corinne dans la rue, ils pensent que c'est sympathique», s'est-elle désolée.

Sur le plateau de Thierry Ardisson, à qui elle a reproché de ne pas l'avoir soutenue avant de mettre un terme à sa collaboration avec lui, Hapsatou Sy avait essuyé une remarque d'Eric Zemmour qui jugeait que son prénom était une «insulte à la France». Il avait alors précisé qu'il lui semblait préférable de s'appeler Corinne.

«Je n'ai pas envie d'entretenir cette polémique, c'est un bad buzz. C'est un affrontement au départ, avec Eric Zemmour, que je ne pouvais pas laisser comme ça», a encore précisé la jeune femme. Elle a également porté plainte contre Eric Zemmour.

Les saillies controversées du polémiste lui ont valu de nombreux démêlés avec la justice. Le polémiste Eric Zemmour a été condamné le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris à 5 000 euros d'amende pour provocation à la haine religieuse pour des propos tenus à l'égard des musulmans en 2016 dans l'émission C à vous. Pour d'autres, tenus sur France Ô en 2010, il a été condamné en 2011 à 2 000 euros d'amende avec sursis au chef de provocation à la discrimination raciale. Il avait déclaré à propos des employeurs qu'ils avaient «le droit de refuser des arabes ou des noirs».

