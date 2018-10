Enseignante braquée : mis en examen, l'élève assure que «c'était une blague»

Le lycéen qui avait braqué une arme sur son enseignante le 18 octobre a reconnu les faits et aurait tenté de faire amende honorable en expliquant son geste de façon maladroite. Il a été mis en examen pour violences aggravées ayant entraîné une ITT.

Le 21 octobre, le lycéen de Créteil, filmé en train de braquer sur son enseignante une arme a priori de type airsoft, selon le parquet le 18 octobre, a été mis en examen pour violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT). Son camarade qui a fait entrer l'arme factice dans l'établissement, a lui aussi été mis en examen.

Selon les informations de RTL ce 22 octobre, durant les 24 heures de garde à vue, le lycéen, mineur, a reconnu les faits et s'est lui-même rendu au commissariat. «C'était une blague. Ma prof savait que ce n'était pas un vrai pistolet», aurait-il expliqué aux enquêteurs.

Après plusieurs heures d'audition au tribunal de Créteil, le juge pour enfants a pris trois mesures provisoires à l'encontre du lycéen : l'adolescent a interdiction d'entrer en contact avec l'enseignante, interdiction de séjour dans le Val-de-Marne, et une obligation de scolarisation.

Outre ces suites judiciaires, le tollé qui a suivi l'affaire, aura-t-il un effet plus large ? Le président de la République lui-même a condamné les faits et aurait demandé aux ministres de l'Education et de l'Intérieur de prendre des mesures, avec notamment un «plan d'action ambitieux».

