«Dans le cul !» : la réaction d'une journaliste de BFM face au budget du gouvernement (VIDEO)

Se croyant hors antenne, une présentatrice du journal de BFM TV s'est laissée aller. Son micro n'était pas coupé alors que le générique de fin de la chronique avait été lancé.

La chronique économique de Nicolas Doze du 24 septembre dernier a été particulièrement agitée. Dans son propos liminaire, il tentait d'expliquer les conséquences du budget 2019. «Il faudra être patient» pour que les Français puissent gagner en pouvoir d'achat, a-t-il notamment affirmé.

La journaliste Karine de Ménonville s'est amusée : «Non, ça non, c'est maintenant. Ca suffit là. Aboule la thune.» Le co-présentateur Ronald Guintrange a également répliqué : «Cela fait 50 ans qu'on est patient.» Avec sérieux, Nicolas Doze a ensuite entrepris un résumé des baisses et hausses d'impôts. A la fin de sa chronique, le journaliste a ainsi désigné les perdants du projet de loi de finances 2019 : les retraités, les fumeurs, ceux qui roulent au diesel et ceux qui ne bénéficient pas de la baisse de la taxe d'habitation.

Alors que débutait le générique de fin, et pensant son micro coupé, Karine de Ménonville a alors lâché un : «Dans le cul !»

Manifestement consciente de cette petite bourde, la présentatrice a retrouvé l'antenne avec un sourire en coin. Les téléspectateurs ont pu également entendre, en murmure, des commentaires dans son oreillette, formulés depuis la régie.

⚡🇫🇷VIDÉO - "Dans le cul": Se croyant hors antenne, une journaliste de #BFMTV a réagit (à sa manière) aux nouvelles réformes budgétaires du gouvernement... pic.twitter.com/YWyvy6PIXT — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 24 septembre 2018

