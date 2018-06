Une miss impliquée dans une affaire de drogue destituée sur le champ par Geneviève de Fontenay

Couronnée Miss Prestige National 2015 (le concours alternatif à Miss France, créé par Geneviève de Fontenay), Margaux Deroy s'est vue retirer son diadème par la dame au chapeau après avoir été mêlée à un trafic de cocaïne et d'héroïne.

Le 7 juin en Bretagne, les gendarmes interpellent un véhicule transportant de la cocaïne et de l’héroïne. Dans la voiture se trouvent deux individus, un homme et jeune une femme : il s'agit de Margaux Deroy, la reine de beauté qui a remporté en 2015 le prix Miss Prestige National, créé par Geneviève de Fontenay. Selon les informations de BFMTV, les deux suspects ont dans un premier temps été placés en garde à vue. Les forces de l'ordre soupçonnent l’ancienne Miss Prestige National et son ami «d’avoir fourni en drogue plusieurs départements en Bretagne, dans le Nord et dans les Pays de la Loire».

Présentés au parquet le 11 juin, ils ont été placés en détention provisoire pour «transport et détention de produits stupéfiants». D'après les informations du Figaro, Margaux Deroy aurait fait valoir qu'elle ne connaissait l'autre suspect que depuis quelques semaines et qu'elle se serait retrouvée embarquée dans cette affaire malgré elle.

La jeune femme de 22 ans a une carrière de mannequin à défendre et travaille pour l'agence Perfect Model. Interrogée par Le Parisien à propos de l'affaire, la créatrice du prix qui a couronné Margaux Deroy, Geneviève de Fontenay, a cependant demandé sa destitution immédiate sans attendre les résultats de l'enquête et refusant ainsi toute notion de présomption d'innocence : «Cette arrestation est une atteinte grave à l’image du Comité créé et porté pendant plusieurs années par Geneviève de Fontenay», ont justifié les services de cette dernière auprès du site internet de Jean-Marc Morandini.

