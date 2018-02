50 élus parisiens vont passer la nuit dehors par -2 degrés en solidarité avec les sans-abris

Mama Sy, adjointe LR au maire d’Etampes (région parisienne) a fédéré autour d’elle une cinquantaine d’élus de tous bords, qui dormiront dans la rue à Paris la nuit entre le 1er et le 2 mars pour sensibiliser l’opinion aux SDF.

Mama Sy, maire adjointe Les Républicains (LR) en charge de la jeunesse à la mairie d’Etampes, a décidé de s'engager corps et âme pour le soutien aux sans-abris et aux personnes en état de précarité dans sa ville.

Pour ce faire, elle a réussi à rassembler autour d’elle une cinquantaine d’élus de tous bords politiques (droite, gauche, Insoumis, communistes, écologistes...) pour organiser une nuit dehors entre le 1er et le 2 mars, en pleine vague de froid aux températures négatives. Ils souhaitent, en payant de leur personne, afficher leur solidarité avec les SDF et secouer l'opinion.

Ils se retrouveront à 21h en gare d’Austerlitz par -2 degrés, selon les prévisions météo. «Ce n’est plus supportable de savoir que des personnes vivent et dorment dehors. Nous voulons que cela cesse. Pour cela nous demandons la réquisition des locaux vides. Il ne s’agit pas de dire que c’est la faute d’un tel ou un tel, c’est un échec collectif et il faut qu’on se mobilise ensemble pour mettre fin à une situation inhumaine», a déclaré Mama Sy, citée par le Parisien.

#Neige Nous serons répartis en groupes pour sillonner la ville d'Étampes et ses alentours à la recherche de personnes dans le besoin ce Samedi et Dimanche à partir de 20h. Thermos de cafés et soupes chaudes seront mis à votre disposition ! pic.twitter.com/KejqMMhV5I — Mama SY (@mamasyfr) 9 février 2018

