«Gouvernement des riches» : Gérald Darmanin hué par des manifestants à Auch (VIDEO)

Arrivée mouvementée à Auch pour Gérald Darmanin, alors qu'il allait à la rencontre des maires du Gers : à l'appel d'une intersyndicale, le ministre de l'Action et des Comptes publics a été accueilli par un concert de casseroles et de huées.

Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a eu droit à un concert de casseroles à son arrivée à Auch (Gers ), le 17 février : à l'appel de l'intersyndicale gersoise Sud-Solidaires et FSU, une soixantaine de manifestants étaient massés à l'entréedu congrès des maires du Gers, pour dénoncer la politique gouvernementale qui «dévitalise les territoires» et brocarder «le gouvernement des riches», en huant le ministre.

Darmanin hué par des manifestants au congrès des maires du Gershttps://t.co/uotqcMvfLKpic.twitter.com/4Mk1IAbPLh — BFMTV (@BFMTV) 17 février 2018

Dans un communiqué, l'intersyndicale a justifié sa manifestation en ces termes : «Que l'on travaille dans le privé ou dans le public, que l'on soit jeune ou retraité, tout le monde subit les conséquences [de la politique gouvernementale] et particulièrement dans les départements hyper-ruraux, dont de nombreuses communes sont classées en ZRR, zones de revitalisation rurale, comme le Gers.» Et de conclure : «Alors, Monsieur le ministre des Comptes publics, nous vous demandons des comptes et publiquement.»

Lire aussi : Darmanin «va tomber» et Sarkozy «mettait ses ministres sur écoute» : les révélations de Wauquiez