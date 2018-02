La chanteuse de The Voice rattrapée par ses tweets polémiques annonce son départ de l'émission

Ses déclarations passées sur les attentats lui auront finalement coûté sa place dans l'émission : Mennel a annoncé quitter The Voice face à l'ampleur de la polémique, affirmant n'avoir jamais eu l'intention de «diviser». TF1 a confirmé son départ.

La pression était trop forte : sous le feu des critiques depuis plusieurs jours, la chanteuse Mennel Ibtissem a annoncé le 9 février dans un message vidéo qu'elle quittait l'émission The Voice, diffusée sur TF1.

«J'ai participé à The Voice avec l'intention de rassembler, pas de diviser, d'ouvrir les esprits, pas les assombrir. J'ai foi en l'humanité et en la bienveillance des gens. J'ai foi en un futur rempli d'amour, de paix et de tolérance. J'ai foi en mon pays, la France», a déclaré en préambule l'artiste dans son message posté sur les réseaux sociaux.

Confiant avoir vécu très difficilement les tensions de ces derniers jours, la jeune femme a soutenu que l'idée que ses propos aient pu être source de peine lui était insupportable : «J'ai donc décidé de quitter cette aventure.»

Le message de #Mennel qui annonce quitter l’émission. Si elle était non musulmane, personne n’aurait éplucher ses réseau sociaux, à l’instar des autres candidats, si elle s’appelait Jacqueline, la polémique aurait été moindre. Les islamophobes ont gagné pic.twitter.com/lSCE2vcQYx — Nacéra (@NasNacera) 9 février 2018

La société de production de l'émission ITV Studios a de son côté affirmé dans un communiqué «respecter cette décision». «Malgré des excuses sincères, l’environnement restait trop pesant. Nous espérons que sa décision et les mots choisis pour l’exprimer permettront d’apaiser les tensions», a-t-elle encore déclaré.

Mennel Ibtissem avait bouleversé le jury de l'émission et les téléspectateurs avec son interprétation de la chanson Hallelujah de Leonard Cohen. Sa soudaine notoriété avait amené des internautes à éplucher son passé sur les réseaux sociaux. Ces derniers avaient déniché des déclarations prêtant le flanc à la polémique sur les attentats, ou encore fait état de son soutien à l'humoriste Dieudonné. Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme avait alors pris les choses en main, demandant à TF1 d'exclure la candidate.

