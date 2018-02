Une candidate de The Voice au cœur de la tourmente pour des tweets sur les attentats en France

Après avoir séduit le jury, une jeune chanteuse française d'origine syrienne s'est vue reprocher des tweets polémiques. Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme réclame la disqualification de la candidate, qui s'est excusée.

Après avoir subjugué le jury et de nombreux internautes par sa voix cristalline, une candidate de l’émission The Voice essuie une salve de critiques en raison de propos polémiques tenus après les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray sur les réseaux sociaux. Impressionnante, éblouissante ou encore puissante, les adjectifs laudatifs ne manquaient pas pour qualifier Mennel Ibtissem, une étudiante bisontine âgée de 22 ans, après son interprétation plus que réussie de la chanson Hallelujah sur la scène de The Voice. Diffusée le 3 février sur TF1, la prestation de la jeune femme a été unanimement saluée par les internautes... du moins dans un premier temps.

48 heures après son passage sous les rétroprojecteurs, la jeune femme d’origine syrienne se retrouve engluée dans une polémique. Dans son édition du 5 février, le quotidien Nice Matin rapporte que des internautes se sont mis à éplucher ses comptes personnels sur les réseaux sociaux. Très vite, ces derniers tombent sur des publications Facebook qui suscitent l’indignation et les relayent sur Twitter.

Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement

«C'est devenu une routine, un attentat par semaine. Et toujours pour rester fidèle, le "terroriste" prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on oublie surtout pas de prendre ses papiers», écrit notamment la chanteuse au lendemain de l’attentat de Nice, achevant son propos par le hashtag #PrenezNousPourDesCons.

Publication Facebook.

Deux semaines plus tard, au lendemain de l’attentat à l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, elle déclare sur le même réseau social : «Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement.»

Publication Facebook.

Si les propos polémiques sur les attentats ont été largement relayés, certains internautes ont également reproché à la chanteuse de soutenir publiquement l'humoriste Dieudonné et l'islamologue suisse Tariq Ramadan.

Publication Facebook.

Publication Facebook.

Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme, un organisme à l'origine de plusieurs plaintes contre des partisans du BDS, un mouvement appelant à exercer notamment des pressions économiques et politiques sur Israël afin mettre fin à sa politique de colonisation, a demandé à TF1 la disqualification de la candidate. Pour l'heure, la chaîne n'a pas encore réagi.

La chanteuse, elle, s'est excusée sur Facebook, écrivant : «

Je suis née à Besançon, j’aime la France, j’aime mon pays. Je condamne bien évidement avec la plus grande fermeté le terrorisme. C’était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l’indéfendable ! Je prône un message d'amour, de paix et de tolérance, la preuve en est mon choix de chanter Hallelujah de Léonard Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer en tant qu’artiste.»

