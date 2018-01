«On accueille tout le monde sauf les cons» : Cyril Hanouna répond à Bernard de la Villardière

Avec un voile ou une kippa, les petit, les gros, les noirs : après les critiques de Bernard de la Vilardière sur la présence d'une femme voilée, Cyril Hanouna a assuré que «tout le monde était le bienvenu» dans son émission, à l'exception des «cons».

La passe d'arme entre Cyril Hanouna l'animateur de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) sur D8 et le journaliste Bernard de la Villardière se poursuit. Critiqué par le journaliste pour avoir fait venir sur le plateau une jeune femme voilée dans son émission, l'animateur a assuré le 15 janvier être «juste là pour se marrer» et accueillir tout le monde, «que ce soit des personnes voilées, qui portent une kippa, qu'elles soient petites, grosses, handicapées, bien sûr qu'elles soient noires».

Notre réponse à Bernard de la Villardière : on accueille tout le monde dans #TPMP ! On veut juste vous faire kiffer 😉 pic.twitter.com/WAEUi9N6fA — TPMP (@TPMP) 15 janvier 2018

«On n'est pas là pour donner des leçons», a-t-il continué, martelant que «tout le monde [était] le bienvenu» dans son émission, les gens qui votent à droite autant que ceux qui votent à gauche. L'animateur a conclu sa plaidoirie par une exception dont il sera le seul juge : «Il y a juste un truc qu'on veut pas, c'est les cons.»

.@Cyrilhanouna : Ici on accueille tout le monde, y a que les cons qui ne peuvent pas venir ! #TPMPpic.twitter.com/6ipvtRQeUd — GIF TPMP (@Gif_TPMP) 15 janvier 2018

Le 13 janvier 2017, Cyril Hanouna faisait monter Tania, une jeune femme voilée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Polémique à l'époque, la séquence a refait parler d'elle suite à un retweet de Bernard de la Villardière le 15 janvier 2018. Le journaliste a partagé un message de l’écrivain Waleed Al-Husseini, qui voyait dans cette séquence un «symbole de l’islamisation de notre société».

«Je partage l'avis de mon camarade Waleed Al-Husseini dont j'admire le courage et le travail. [...] On ne peut pas se dire favorable à l'égalité homme-femme et banaliser le voile qui n'est pas un signe de dévotion mais un instrument de soumission», a expliqué Bernard de la Villardière au Huffington Post pour justifier son retweet.

Lire aussi : «Il devient ouf» : Cyril Hanouna s'écharpe avec Bernard de la Villardière au sujet du voile