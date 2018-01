«Héroïne de la République» : la classe politique rend hommage à la policière Clarissa Jean-Philippe

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est rendu à Montrouge pour prononcer l'hommage à cette policière assassinée par le terroriste Amedy Coulibaly, le 8 janvier 2015. Sur Twitter, les messages de politiques de tous bords ont afflué.

Remplaçant Emmanuel Macron qui était en voyage officiel en Chine, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a prononcé le 8 janvier 2018, un hommage à Clarissa Jean-Philippe policière abattue trois ans plus tôt par le djihadiste Amedy Coulibaly. Il l'a qualifié d'«héroïne de la République».

«Elle est devenue notre héroïne à tous», a déclaré le ministre lors de la cérémonie, à laquelle la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la ministre des Outre-Mer Annick Girardin ont également assisté.

À la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, brigadier de police municipale de la ville de Montrouge, assassinée en ce lieu le 8 janvier 2015, victime du terrorisme dans l’accomplissement de son devoir. pic.twitter.com/8rEeQPYR6b — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 8 janvier 2018

L'hommage à la policière s'est également fait sur les réseaux sociaux par le biais de messages issus d'hommes et femmes politiques de tous bords.

«Nous n'oublions pas», a tweeté le Parti socialiste (PS).

Au nom du PS, hommage de @yannicktrigance à Clarissa Jean-Philippe, brigadière de police municipale de la ville de Montrouge, victime du terrorisme, assassinée lâchement pendant son service le 8 janvier 2015. Nous n'oublions pas. pic.twitter.com/u1H1oZ22EK — Parti socialiste (@partisocialiste) 8 janvier 2018

«Plus que jamais soyons aux côtés de nos policiers nationaux et municipaux, de nos gendarmes qui nous protègent. Ils sont les sentinelles de la République», a écrit l'ancien Premier ministre, Manuel Valls.

Il y a 3 ans,à Montrouge,Clarissa Jean-Philippe tombait sous les balles d’un terroriste.Nous ne l’oublierons https://t.co/85Gq79XGwZ que jamais soyons aux côtés de nos policiers nationaux et municipaux,de nos gendarmes qui nous protègent.Ils sont les sentinelles de la République. pic.twitter.com/jKM3r2sPkm — Manuel Valls (@manuelvalls) 8 janvier 2018

Jean-Christophe Lagarde, président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), a pour sa part écrit : «Nos policiers et nos gendarmes, en première ligne contre le terrorisme pour protéger les Français, méritent notre respect et notre considération.»

Hommage à Clarissa Jean-Philippe, jeune policière municipale lâchement assassinée le 8 janvier 2015 à Montrouge. Nos policiers et nos gendarmes, en première ligne contre le terrorisme pour protéger les français, méritent notre respect et notre considération. pic.twitter.com/q0LMzegJIQ — Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) 8 janvier 2018

Le secrétaire général du Front national (FN), Steeve Briois, a quant à lui tweeté : «Pensées ce lundi pour la policière municipale de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, victime dans le cadre de ses fonctions de la folie meurtrière du terroriste Amedy Coulibaly il y a maintenant trois ans.»

Pensées ce lundi pour la policière municipale de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, victime dans le cadre de ses fonctions de la folie meurtrière du terroriste Amedy Coulibaly il y a maintenant trois ans. https://t.co/cvE06FbdT1 — Steeve Briois (@SteeveBriois) 8 janvier 2018

«Hommage aux forces de l'ordre qui assurent notre sécurité au quotidien. La reconnaissance de notre Nation doit être totale», a tweeté le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez.

À la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, policière lâchement assassinée il y a 3 ans à #Montrouge alors qu'elle accomplissait son devoir. Hommage aux forces de l'ordre qui assurent notre sécurité au quotidien. La reconnaissance de notre Nation doit être totale. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 8 janvier 2018

La police nationale des Yvelines a elle aussi rendu hommage Clarissa Jean-Philippe.

[#Hommage] La @PoliceNat78 a une pensée émue pour Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabet et Franck Brinsolaro, assassinés il y a 3 ans. N’oublions jamais… pic.twitter.com/HaN0o5cqCd — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 7 janvier 2018

