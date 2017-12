Twitter se régale après la nomination d'un ancien de BFMTV à la place Beauvau 

Collusion ou pas ? La nomination du nouveau porte-parole du ministère de l'Intérieur, ancien journaliste pour BFMTV, a mis Twitter en émoi. Jean-Michel Apathie a ainsi qualifié de «psychanalyste à deux balles» Gérard Miller, qui livrait son analyse.

Frédéric de Lanouvelle était auparavant connu comme étant un journaliste prompt à relever tous les défis sportifs de l'extrême, notamment au sein du groupe BFM. Le 4 décembre, il a été nommé porte-parole au ministère de l'Intérieur.

ℹ️ Frédéric de Lanouvelle succède à @PHBrandet en tant que porte-parole du ministère de l’Intérieur. Ce spécialiste de la communication aura la responsabilité de porter la parole publique de @Place_Beauvau au quotidien auprès des médias. pic.twitter.com/jZb129Z5kp — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 2 décembre 2017

Ce passionné de course à pied et de trail était jusqu'alors peu connu pour ses opinions politiques et sa nomination, après dix années de reportages extrêmes, a de quoi surprendre.

Seul fait d'armes qu'on lui connaisse en politique, Frédéric de Lanouvelle avait commis un tweet un brin taquin à l'égard du président peu après son élection. Il avait publié le portrait officiel d'Emmanuel Macron sur son compte en l'agrémentant d'un commentaire ironique sur sa posture.

À faire tous les matins : Tenir 30 secondes sans toucher le sol avec les pieds. #gymbureau#PortraitOfficielpic.twitter.com/KlFD1Yabrc — Frédéric de Lanouvelle (@fdelanouvelle) 29 juin 2017

Se jetant dans la mêlée, Jean-Michel Apathie qualifie Gérard Miller de «psychanalyste à deux balles»

Cette nomination d'un ancien journaliste de BFMTV a fait grincer quelques commentateurs des dents. Ces derniers n'ont pas manqué de souligner plus ou moins implicitement le lien entre le gouvernement et la chaîne de télévision qui a permis au nouveau porte-parole de se faire connaître.

Le psychanalyste et chroniqueur Gérard Miller a trouvé l'occasion trop belle pour ne pas se fendre d'un tweet tout en allusions et conclu par un «sans commentaires», plein de sous-entendus.

Franck de Lanouvelle devient porte-parole du ministère de l’Interieur. Il a été journaliste pendant 9 ans sur BFM. Voilà, c’est tout. J’aime les infos qui parlent d’elles-mêmes et qu’on peut donner en disant juste : « Sans commentaires ». — Gérard Miller (@millerofficiel) 3 décembre 2017

Le journaliste Jean-Michel Apathie a répondu à ce tweet du psychanalyste, signifiant toute sa désapprobation. Il s'est même permis, au passage, un commentaire peu flatteur sur les compétences professionnelles de Gérard Miller, qualifié de «psychanalyste à deux balles».

Analyse à trois balles d’un psychanalyste à deux balles: un journaliste qui s’appelle de Lanouvelle est programmé pour devenir porte-parole. Celui qui s’appelle Apathie n’a aucun risque. Étonnant, non? https://t.co/wmHgWP4jSC — jean-michel aphatie (@jmaphatie) 4 décembre 2017

Les internautes, friands de joutes verbales sur les réseaux sociaux ont embrayé sur ce début de polémique. Estimant que Gérard Miller devait avoir «tapé juste» si Jean-Michel Apathie montrait tant d'entrain à lui répondre.

@jmaphatie qui se met en rogne à ce point, d'une part ça me réjouit et d'autre part ça prouve que https://t.co/FPtZp1Qy9e a tapé juste ! — François Peltier (@Le_Lupin) 4 décembre 2017

De journaliste à porte-parole : un pont d'or ?

L'équipe d'Emmanuel Macron s'étoffe donc d'un nouveau journaliste. En effet, le 29 août 2017, l'éditorialiste Bruno Roger-Petit, connu pour ses articles et interventions médiatiques favorables à Emmanuel Macron, avait été recruté pour être le porte-parole de l'Elysée. Durant la campagne présidentielle, c'était Laurence Haïm, ancienne correspondante aux Etats-Unis du groupe Canal+ qui avait rallié l'équipe de campagne du candidat d'Emmanuel Macron. Mais son aventure avec les «marcheurs» n'a pas été prolongée.

