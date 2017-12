Attac investit de force un Apple store parisien pour obliger la marque à «payer ses impôts» (IMAGES)

Pour faire en sorte qu’Apple paie son amende de 13 milliards d’euros infligée par la Commission européenne en raison de ses pratiques fiscales, des militants de l'association Attac ont mené une action coup de poing dans un Apple Store parisien.

Une centaine de militants de l'association Attac a investi de force un magasin Apple Store le 2 décembre à Paris.

PARIS - ATTAC entre de force pour occuper de force un Apple Store. pic.twitter.com/7qRBWFFpAO — Clément Lanot (@ClementLanot) 2 décembre 2017

Il souhaitent ainsi protester contre les pratiques fiscales de la multinationale et la contraindre à payer l'amende de 13 milliards d'euros que lui réclame l'Europe depuis un an. Le géant américain a en effet été sommée fin août par la Commission européenne de rembourser à l'Irlande plus de 13 milliards d'euros d'«avantages fiscaux indus», du fait de pratiques fiscales contestées du pays.

Dévoilant une banderole «On partira quand Apple payera», des militants n'ont pas hésité à se menotter à une rambarde du magasin, afin de marquer leur «détermination».

#PARIS Dans l'Apple store Opera, les militant.e.s montrent leur détermination à résister aussi longtemps que nécessaire en s'enchaînant avec des menottes. #ApplePayeTesImpots#IphoneRevoltpic.twitter.com/8YcKOji5jN — Attac France (@attac_fr) 2 décembre 2017

Pour faire passer leur message dans une ambiance bon enfant, les militants sont venus accompagnés d'une fanfare.

VIDÉO - Ambiance dans l'Apple Store occupé par ATTAC depuis environ une heure pic.twitter.com/itjz9HADB1 — Clément Lanot (@ClementLanot) 2 décembre 2017

Ce n'est pas la première action que mène l'association altermondialiste Attac contre Apple. A l’occasion de la sortie de l’IPhone X, elle avait pris part avec un collectif réunissant un certain nombre d'intellectuels, de scientifiques, d'artistes et de responsables d'ONG à une campagne intitulée #iPhoneRevolt. Celle-ci a pour objectif de mobiliser les consommateurs contre la multinationale qu'ils accusent non seulement d'échapper à l’impôt en Europe, mais aussi de mépriser l’écologie et les conditions de travail.

