Réforme du code du travail : les syndicats tentent encore de présenter un front uni (EN DIRECT)

Avec un quatrième journée de mobilisation, les opposants à la réforme n'entendent pas baisser les bras, malgré une rentrée sociale en demi-teinte qui n'a pas fait plier le gouvernement et en dépit de la publication des premiers décrets d'application.

Les manifestants contre la politique d'Emmanuel Macron défilent à nouveau ce 16 novembre 2017 pour la quatrième journée de mobilisation depuis la rentrée. Vers 16h, ils étaient quelque 8 000 à battre le pavé à Paris entre République et Nation, d'après les premiers chiffres de la Préfecture de police. A Lyon, dans la matinée, ils étaient entre 3 000 et 10 000 manifestants, d'après l'estimation de l'AFP, tandis qu'à Bordeaux, ils n'étaient qu'entre 1 650 et 4 000.

Les images des journalistes de RT présents sur place témoignent d'une mobilisation moins forte que lors des précédentes manifestations : la dernière en date, organisée le 19 octobre dernier, avait été elle-même peu suivie.

Les opposants entendent dénoncer la mise en œuvre de la réforme par ordonnances du code du travail, en vigueur depuis septembre. Ils espèrent être entendus par un gouvernement déterminé, lequel est déjà passé à d'autres réformes. «Il n'y a que ceux qui ne font rien qui sont sûrs de perdre», a expliqué cette semaine Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.

Les manifestants protestent également contre la parution des premiers décrets d'application de la réforme par ordonnances de la réforme du code du travail, qui ne font que renforcer les dispositions de la loi travail de 2016, dite loi El Khomri. Quelque 170 manifestations sont au programme de cet appel dans l'ensemble de l'Hexagone, lancé conjointement par Solidaires, la Fédération syndicale unitaire (FSU), des organisations de jeunesse, et, pour la première fois, avec Force ouvrière (FO).

Mais, signe que les syndicats peinent toujours à présenter un front uni, les numéros un des syndicats CGT et FO, Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly, défilent à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, le premier à Paris, le second à Marseille. «On veut tirer la sonnette d'alarme sur des dossiers à venir, comme l'assurance chômage et, l'an prochain, l'assurance retraite», a déclaré Jean-Claude Mailly, cité par l'AFP, lequel a également fait part de sa «forte inquiétude» concernant l'avenir du service public et des fonctionnaires, fief du syndicat FO.

