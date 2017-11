Des ultras du PSG rendent hommage aux victimes des attentats devant le Bataclan

Deux ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre à Paris, des supporters du Paris Saint-Germain ont tenu à rendre hommage aux victimes en se réunissant devant la salle de concert du Bataclan.

Le 13 novembre au soir, environ 200 ultras du PSG se sont rendus devant le Bataclan en entonnant des chants et brandissant des fumigènes, afin de rendre hommage à leur façon aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Les ultras ont ensuite chanté la Marseillaise.

🇫🇷 #Paris En hommage aux victimes, 200 Ultras du #PSG ont entonné « La Marseillaise » devant le Bataclan, après avoir allumé des fumigènes. (🎥 @Actu17) #13Novembrepic.twitter.com/5LceEbLhfs — Actu17 (@Actu17) 13 novembre 2017

Ils ont également déployé une banderole sur laquelle était inscrite la devise de la ville de Paris qui a connu un regain de popularité après les attentats : «Fluctuat nec mergitur».

250 Ultras du PSG devant le Bataclan pour rendre hommage aux victimes du #13Novembre2015 (via @RemyBuisine) pic.twitter.com/2GwOWLZs7p — PSG Society (@PSGsociety) 13 novembre 2016

Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, avait entamé le 13 novembre au Stade de France, en présence notamment de son prédécesseur François Hollande, une série d'hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 qui avaient fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis. Le président s'était ensuite rendu devant les restaurants et bars parisiens cibles des attaques en terrasse, Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Equipe.

